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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою — рецепт смачної вечері

Коли хочеться чогось домашнього, ситного та водночас нескладного у приготуванні, фаршировані перці залишаються безпрограшним варіантом. А якщо додати соковиту начинку та апетитну сирну скоринку, страва легко перетворюється на улюблену.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

На сторінці nisenitnitsia розповіли про рецепт запечених фаршированих перців, які підкорюють простотою та насиченим смаком. У цій страві немає складних інгредієнтів чи довгих кулінарних процесів. Лише соковитий солодкий перець, ніжний курячий фарш, овочі та тягучий сир, який утворює золотисту скоринку після запікання.

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Інгредієнти

солодкий перець
2 шт.
курячий фарш
400 г
цибуля
морква
сіль
спеції до м’яса
кріп
томат
сир сулугуні чи моцарела.
Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготування

  1. Спочатку перці потрібно розрізати навпіл і видалити серединку з насінням.

  2. Для начинки змішайте курячий фарш із подрібненими цибулею, морквою, томатом, кропом, сіллю та спеціями до м’яса.

  3. Підготовлені половинки перців щедро наповніть начинкою та викладіть у форму для запікання.

  4. Духовку розігрійте до 190°C і запікайте перці протягом 20 хв.

  5. Після цього дістаньте форму, посипте кожен перець тертим сулугуні чи моцарелою та поверніть у духовку ще на 10 хв. За цей час сир розплавиться та вкриє страву апетитною золотистою скоринкою.

Запечені фаршировані перці — одна з тих страв, які поєднують користь, ситність і комфортний домашній смак. Курячий фарш робить начинку легкою, овочі додають соковитості, а сир завершує композицію ніжною кремовою текстурою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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