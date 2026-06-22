Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

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На сторінці nisenitnitsia розповіли про рецепт запечених фаршированих перців, які підкорюють простотою та насиченим смаком. У цій страві немає складних інгредієнтів чи довгих кулінарних процесів. Лише соковитий солодкий перець, ніжний курячий фарш, овочі та тягучий сир, який утворює золотисту скоринку після запікання.

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Інгредієнти солодкий перець 2 шт. курячий фарш 400 г цибуля морква сіль спеції до м’яса кріп томат сир сулугуні чи моцарела.

Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготування

Спочатку перці потрібно розрізати навпіл і видалити серединку з насінням. Для начинки змішайте курячий фарш із подрібненими цибулею, морквою, томатом, кропом, сіллю та спеціями до м’яса. Підготовлені половинки перців щедро наповніть начинкою та викладіть у форму для запікання. Духовку розігрійте до 190°C і запікайте перці протягом 20 хв. Після цього дістаньте форму, посипте кожен перець тертим сулугуні чи моцарелою та поверніть у духовку ще на 10 хв. За цей час сир розплавиться та вкриє страву апетитною золотистою скоринкою.

Запечені фаршировані перці — одна з тих страв, які поєднують користь, ситність і комфортний домашній смак. Курячий фарш робить начинку легкою, овочі додають соковитості, а сир завершує композицію ніжною кремовою текстурою.

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