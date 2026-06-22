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Запечені фаршировані перці з сирною скоринкою — рецепт смачної вечері
Коли хочеться чогось домашнього, ситного та водночас нескладного у приготуванні, фаршировані перці залишаються безпрограшним варіантом. А якщо додати соковиту начинку та апетитну сирну скоринку, страва легко перетворюється на улюблену.
На сторінці nisenitnitsia розповіли про рецепт запечених фаршированих перців, які підкорюють простотою та насиченим смаком. У цій страві немає складних інгредієнтів чи довгих кулінарних процесів. Лише соковитий солодкий перець, ніжний курячий фарш, овочі та тягучий сир, який утворює золотисту скоринку після запікання.
Інгредієнти
- солодкий перець
- 2 шт.
- курячий фарш
- 400 г
- цибуля
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- морква
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- сіль
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- спеції до м’яса
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- кріп
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- томат
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- сир сулугуні чи моцарела.
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Приготування
Спочатку перці потрібно розрізати навпіл і видалити серединку з насінням.
Для начинки змішайте курячий фарш із подрібненими цибулею, морквою, томатом, кропом, сіллю та спеціями до м’яса.
Підготовлені половинки перців щедро наповніть начинкою та викладіть у форму для запікання.
Духовку розігрійте до 190°C і запікайте перці протягом 20 хв.
Після цього дістаньте форму, посипте кожен перець тертим сулугуні чи моцарелою та поверніть у духовку ще на 10 хв. За цей час сир розплавиться та вкриє страву апетитною золотистою скоринкою.
Запечені фаршировані перці — одна з тих страв, які поєднують користь, ситність і комфортний домашній смак. Курячий фарш робить начинку легкою, овочі додають соковитості, а сир завершує композицію ніжною кремовою текстурою.