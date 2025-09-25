Запечені французькі тости: рецепт ідеального сніданку із золотистою скоринкою

Запечені французькі тости instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Реклама

Такі тости виходять ароматними, ніжними всередині та неймовірно хрусткими зовні, при цьому готуються без зайвого масла чи олії. А головне — страва може стати як ситним сніданком, так і гарною закускою до святкового столу. На сторінці samura_cooking розповіли, що у цьому рецепті поєднується хліб із двома видами сиру та свіжою зеленню, а у результаті виходить напрочуд смачний та апетитний сніданок.

Інгредієнти Хліб (можна використати батон, багет або тостовий хліб) 6–8 шматочків Яйця 3 шт. Молоко 70 мл Сіль Фета (чи бринза) 50 г Твердий сир (моцарела чи інший, який добре плавиться) 70–80 г Подрібнена свіжа петрушка 1–2 ст. л

Приготування

У глибокій мисці збийте яйця з молоком і дрібкою солі. Суміш має стати однорідною, із легкою піною. Кожен шматочок хліба вмочіть у яєчну масу з обох боків. Важливо, щоб він добре просочився, але не розм’як і не розпався. Застеліть форму чи деко пергаментом і розкладіть підготовлені шматочки. На кожен тост викладіть трішки крихт фети чи бринзи, посипте тертою моцарелою та прикрасьте петрушкою. Завдяки поєднанню двох видів сиру тости будуть водночас ніжними та тягучими. Готуйте у духовці, розігрітій до 180–190°C. Час запікання — близько 12–15 хв, доки тости не стануть золотистими та хрусткими.

Поради

Якщо ви любите пікантні смаки, додайте до сиру дрібку чорного перцю, сушений орегано чи паприку.

Хліб можна брати трохи підсушений чи вчорашній, він краще тримає форму.

Такі тости чудово поєднуються з легким овочевим салатом або томатним соусом.

Якщо хочете зробити страву ще ситнішою, можна додати дрібно нарізану шинку чи запечений перець.

Запечені французькі тости — це швидкий та доступний спосіб урізноманітнити щоденне меню. Вони сподобаються дітям, адже мають ніжну текстуру та апетитний вигляд і припадуть до смаку дорослим, які цінують прості, але вишукані страви.