Запечені фрикадельки у томатному соусі: швидкий рецепт 

Завдяки гармонійному поєднанню соковитих фрикадельок, насиченого томатного соусу та розплавленого сиру, ця страва неодмінно вразить ваших близьких. А головне — готується вона швидко та легко.

На сторінці katherine.nari розповіли про чудовий рецепт запечених фрикадельок у томатному соусі — страви, яка стане ідеальним вибором як для сімейної вечері, так і для святкового застілля.

Інгредієнти

Для фрикадельок:

Фарш 800 г

Копчена паприка 0,5–1 ч.л

Чорний мелений перець 0,5 ч.л

Панірувальні сухарі 30 г

Сухий часник 1 ч.л

Яйця 1 шт.

Сіль

Для соусу:

Томати консервовані шматочками 800 г

Томатна паста 70 г

Цибуля 1 шт.

Перець

Сіль

Чорний перець

Для подачі:

Твердий сир 150–200 г

Приготування

У великій мисці змішайте фарш із копченою паприкою, сіллю, чорним перцем, панірувальними сухарями, яйцем та сухим часником. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Сформуйте з отриманої суміші фрикадельки розміром приблизно з волоський горіх. Викладіть їх на деко, змащене невеликою кількістю оливкової олії. Розігрійте духовку до 230°C. Випікайте фрикадельки протягом 15 хвилин, доки вони не стануть золотавими та злегка хрусткими зовні. У глибокій мисці змішайте консервовані томати, томатну пасту, нарізану цибулю та дрібно порізаний перець. За бажанням можна додати ще трохи копченої паприки для насиченого аромату. Посоліть і поперчіть суміш до свого смаку, щоб збалансувати кислинку томатів. Дістаньте фрикадельки з духовки та рівномірно полийте їх підготовленим томатним соусом. Зверху щедро посипте тертим твердим сиром. Поверніть деко у духовку та випікайте ще 15 хвилин, доки сир не розплавиться та не утворить апетитну золотаву скоринку.

Поради:

Для насиченішого смаку перед змішуванням фаршу можна додати дрібно нарізану свіжу зелень або тертий сир.

Щоб страва була менш калорійною, можна використовувати нежирний фарш, а замість звичайного сиру обрати маложирний варіант.

Якщо любите експерименти, додайте до соусу трішки червоного вина чи краплю бальзамічного оцту для пікантного аромату.

#кулінарнийблог #фрикадельки #запеченіфрикадельки #meatballs #TomatoSauce #BakedMeatballs ♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love - darcy stokes @katherine.nari Запечені фрикадельки у томатному соусі Інгредієнти: • фарш – 800 г • копчена паприка – 0,5-1 ч.л. • чорний мелений перець – 0,5 ч.л. • панірувальні сухарі – 30 г • сухий часник – 1 ч.л. • яйця - 1 • сіль на ваш смак • томати консервовані шматочками (не мариновані, а щось типу Rodolfi/Mutti) – 800 г • томатна паста – 70 г • цибуля – 1 середня • сир твердий – 150-200 г • перець пепперончіні на ваш смак Рецепт: Змішайте фарш із копченою паприкою, сіллю, чорним перцем, панірувальними сухарями, яйцем та сухим часником. Сформуйте фрикадельки та викладіть їх на деко (можете змастити його трохи оливковою олією). Випікайте в розігрітій до 230°C духовці 15 хвилин, поки фрикадельки не стануть золотавими зовні. Тим часом підготуйте соус: у мисці змішайте консервовані томати, томатну пасту, нарізану цибулю та пеперончіні. Додайте сіль та перець. Дістаньте фрикадельки з духовки, полийте їх підготовленим томатним соусом, посипте тертим твердим сиром. Випікайте ще 15 хвилин, поки сир не розплавиться. Смачного! #рецептиукраїнською #meatballsrecipe Baked Meatballs in Tomato Sauce Ingredients: • Ground chicken – 800 g • Smoked paprika – 0.5-1 tsp • Black pepper – 0.5 tsp • Breadcrumbs – 30 g • Garlic powder – 1 tsp • Egg – 1 • Salt to taste • Canned diced tomatoes – 800 g • Tomato paste – 70 g • Onion – 1 medium • Cheese – 150-200 g • Pepperoncini to taste Instructions: Mix the ground chicken with smoked paprika, salt, black pepper, breadcrumbs, egg, and garlic powder. Shape into meatballs and place on a lightly greased baking sheet. Bake at 230°C for 15 minutes until golden. While the meatballs bake, prepare the sauce: combine diced tomatoes, tomato paste, chopped onion, and pepperoncini in a bowl. Add salt and pepper to taste. Pour the tomato sauce over the baked meatballs, sprinkle with grated cheese, and bake for another 15 minutes until the cheese melts. Enjoy! #Meatballs

Подавайте запечені фрикадельки гарячими. Вони чудово поєднуються зі свіжим хрустким хлібом, пастою чи навіть картопляним пюре. Для свіжості можете прикрасити страву подрібненою зеленню, наприклад, базиліком чи петрушкою.

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