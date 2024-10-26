Запечені груші з сиром: рецепт легкого десерту

Напевно, кожен із вас колись запікав духовці яблука, спробуйте новий рецепт запеченої груші з сиром.
У десерті ідеальне поєднання соковитої груші, ніжного сиру, ароматного меду та кориці. Корисна та солодка страва сподобається всім без винятку.
Інгредієнти
- груша
- 3 шт.
- сир
- 250 г
- мед
- 2 ст. л.
- кориця
- Груші помийте, розріжте навпіл. Гострим ножем акуратно виріжте серцевину. З іншого боку видаліть трохи м'якоті для стійкості.
- У мисці з'єднайте сир, мед та корицю. Перемішайте.
- Кожну грушу начиніть сирною масою. Викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності.
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