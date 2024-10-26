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Запечені груші з сиром: рецепт легкого десерту

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
192
Час на прочитання
1 хв
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Запечені груші з сиром: рецепт легкого десерту

Запечені груші з сиром / Фото: Credits

Напевно, кожен із вас колись запікав духовці яблука, спробуйте новий рецепт запеченої груші з сиром.

У десерті ідеальне поєднання соковитої груші, ніжного сиру, ароматного меду та кориці. Корисна та солодка страва сподобається всім без винятку.

Інгредієнти

груша
3 шт.
сир
250 г
мед
2 ст. л.
кориця
  1. Груші помийте, розріжте навпіл. Гострим ножем акуратно виріжте серцевину. З іншого боку видаліть трохи м'якоті для стійкості.
  2. У мисці з'єднайте сир, мед та корицю. Перемішайте.
  3. Кожну грушу начиніть сирною масою. Викладіть на лист, застелений пергаментним папером.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

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