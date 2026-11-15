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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Запечені груші з сиром і горіхами: рецепт вишуканої страви

Це вишуканий, низькокалорійний і дуже простий у приготуванні десерт.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
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Запечені груші з сиром та горіхами

Запечені груші з сиром і горіхами / © Credits

Виходить смачним як у теплому, так і в гарячому вигляді.

Інгредієнти

груші
3 шт. (великі)
сир
180 г
мед
2 ст. л.
волоські горіхи
2 ст. л.
мелена кориця
0,5 ч. л.
вода
2–3 ст. л.

  1. Сир протріть через сито або розімніть виделкою.

  2. Волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді та подрібніть ножем.

  3. Змішайте в мисці сир, 1 ст. л. меду, корицю та більшу частину горіхів.

  4. Вимийте груші, розріжте вздовж навпіл, обережно за допомогою чайної ложки видаліть серцевину з насінням, утворивши поглиблення у формі човника.

  5. Наповніть груші сирною масою, зробивши невелику гірку.

  6. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, влийте на дно 2–3 столові ложки води та запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хв.

  7. Дістаньте груші з духовки, полийте рештою меду та посипте горіхами.

Поради:

  • Зріжте тонкий шар шкірки з груші зі зворотного боку кожної половинки, щоб вони стійко лежали на деку.

  • Сир використовуйте будь-якої жирності, але бажано м’який.

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