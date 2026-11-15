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Запечені груші з сиром і горіхами: рецепт вишуканої страви
Це вишуканий, низькокалорійний і дуже простий у приготуванні десерт.
Виходить смачним як у теплому, так і в гарячому вигляді.
Інгредієнти
- груші
- 3 шт. (великі)
- сир
- 180 г
- мед
- 2 ст. л.
- волоські горіхи
- 2 ст. л.
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- вода
- 2–3 ст. л.
Сир протріть через сито або розімніть виделкою.
Волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді та подрібніть ножем.
Змішайте в мисці сир, 1 ст. л. меду, корицю та більшу частину горіхів.
Вимийте груші, розріжте вздовж навпіл, обережно за допомогою чайної ложки видаліть серцевину з насінням, утворивши поглиблення у формі човника.
Наповніть груші сирною масою, зробивши невелику гірку.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, влийте на дно 2–3 столові ложки води та запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хв.
Дістаньте груші з духовки, полийте рештою меду та посипте горіхами.
Поради:
Зріжте тонкий шар шкірки з груші зі зворотного боку кожної половинки, щоб вони стійко лежали на деку.
Сир використовуйте будь-якої жирності, але бажано м’який.