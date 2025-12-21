Запечені канапки з крабовими паличками: рецепт святкової закуски

Запечені канапки з крабовими паличками tiktok.com_@radostina_ksenia_

Це той самий формат закуски, який має святковий вигляд, готується швидко та завжди першої зникає зі столу, особливо якщо в основі ніжна начинка та хрумкий багет. Фудблогерка Радостіна Ксенія поділилася рецептом запечених канапок з крабовими паличками — варіантом, який ідеально вписується у різдвяне та новорічне меню.

Інгредієнти Багет 150 г Крабові палички 150 г Намащення «Ікорка» з лососем 2 ст. л Твердий сир 50 г Майонез 3 ст. л Соус теріякі Кунжут

Приготування

Крабові палички розділіть на волокна за допомогою виделки. Додайте майонез, намащення «Ікорка» та натертий сир. Ретельно перемішайте до однорідної, кремової консистенції. Багет наріжте скибками, рівномірно намастіть начинкою. Викладіть канапки на деко та відправте у розігріту до 180°C духовку на 5–10 хв, до рум’яної скоринки. Перед подачею полийте соусом теріякі та посипте кунжутом.

Подавайте теплими — саме тоді сир тягнеться, а аромат максимально розкривається

Запечені канапки з крабовими паличками — це приклад того, як із простих інгредієнтів створити закуску, гідну святкового столу.