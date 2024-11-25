Запечені мʼясні конверти з лаваша: цікавий рецепт простої страви

Ця страва — справжній кулінарний хіт, який сподобається як дітям, так і дорослим.

Рецепт, про який розповіли на сторінці valeria.receitasfit ідеально підійде для тих, хто хоче приготувати щось швидке, смачне та поживне. Простота приготування та універсальність начинки роблять цю страву незамінною для вечері чи перекусу.

Інгредієнти Лаваш Яловичий фарш 300 г Вершки 200 мл Сіль Чорний перець Червоний перець Спеції для м’яса Сир скибочками Вода Борошно Яєчний жовток Молоко 1 ст. л Моцарела

Приготування:

На пательню покладіть 300 г яловичого фаршу та смажте на середньому вогні. Як тільки фарш почне виділяти сік, додайте 200 мл вершків, щоб надати начинці кремовості. Приправте сіллю, чорним та червоним перцем, а також спеціями для м’яса. Добре перемішайте та дайте начинці трохи протушкуватися. Потім додайте сир, щоб отримати тягучу текстуру. На кожен шматочок лаваша викладіть скибочку сиру та трохи приготовленого фаршу. Акуратно складіть лаваш у форму трикутника. Для фіксації країв використовуйте суміш води та борошна — вона чудово скріплює конверти. Викладіть трикутники на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх сумішшю яєчного жовтка та молока — це додасть золотистої скоринки. Зверху щедро посипте тертою моцарелою чи іншим сиром на свій смак. Поставте деко у попередньо розігріту до 200°C духовку. Запікайте конверти приблизно 15-20 хвилин, поки сир зверху не розплавиться, а поверхня не стане апетитно золотистою.

Поради:

Подавати гарячими, відразу з духовки. Конверти чудово поєднуються зі свіжими овочами, зеленню чи легким соусом, наприклад, грецьким йогуртом із зеленню.

Замість вершків можна використати натуральний йогурт.

Замість лаваша можна використати тортилью.

Запечені м'ясні конверти з лаваша підходять як для домашнього застілля, так і для швидкого перекусу. Завдяки простоті приготування ви можете експериментувати з начинкою, додаючи курку, гриби чи навіть овочі.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати запечені роли з лаваша та шинки.

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