Тако давно вийшли за межі традиційної мексиканської кухні та стали універсальною формулою швидкої, смачної та ефектної вечері. Але цей варіант, про приготування якого розповіли на сторінці Alex Cook Joy, — особливий. Тут класична ідея отримує нове життя, бо начинка обсмажується, змішується з сиром, а потім усе разом запікається до золотистої скоринки. У результаті отримуємо не просто тако, а щось середнє між запіканкою, стрітфудом і домашнім смаколиком.

мексиканські тако з куркою tiktok.com/@alexcookjoy

Інгредієнти

Основна страва

куряче філе 450 г

болгарський перець (різних кольорів) 250 г

цибуля 1 шт.

оливкова олія 2–3 ст. л

вершкове масло 2 ст. л

тертий сир (чедер і моцарела) 150–200 г

кукурудза (консервована) ¼ склянки

пшеничні тортильї 8–10 шт.

сіль

чорний перець

Спеції

копчена паприка 1 ч. л

часникова приправа ½ ч. л

орегано ½ ч. л

чилі чи каєнський перець

мед або цукор ½ ч. л

Соус

грецький йогурт 250 г

сік 1 лайма

оливкова олія

часник 1 зубчик

свіжа кінза

сіль

чорний перець

мед ½ ч. л

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими кубиками, приблизно 1–1,5 см. Замаринуйте на 10–15 хв з оливковою олією, спеціями, соком лайма, сіллю та перцем. Перець наріжте тонкою соломкою, а цибулю півкільцями. Обсмажте курку на добре розігрітій сковороді 4–5 хв до золотистої скоринки та відкладіть. У тій самій сковороді обсмажте 1–2 хв цибулю, додайте перець і готуйте ще 5–6 хв до м’якості, але збереження кольору. Поверніть курку до овочів, перемішайте та додайте жменю сиру. Дочекайтеся, поки він розплавиться та об’єднає начинку. Злегка підігрійте тортильї у мікрохвильовці, десь 20–30 секунд, щоб вони стали гнучкими. Змастіть їх оливковою олією. Викладіть начинку, скрутіть тортильї рулетами та поставте вертикально у форму для запікання. Зверху додайте сир, кукурудзу та кілька крапель розтопленого вершкового масла. Випікайте за 190°C приблизно 15–18 хв до золотистої скоринки та розплавленого сиру. Просто змішайте всі інгредієнти для соуса та охолодіть 10–15 хв перед подачею.

Це та страва, яку хочеться готувати знову й знову, бо іноді для ідеальної вечері достатньо лише улюблених інгредієнтів і трохи натхнення.

