Запечені млинці з яблуками: рецепт смачного десерту

Запечені млинці з яблуками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Якщо класичні налисники з сиром вам уже трохи набридли, саме час спробувати яблучну версію. Тут усе просто: тонкі домашні млинці наповнюють соковитими тушкованими яблуками, додають ароматну корицю, а потім запікають у духовці. У результаті виходить десерт із хрусткими золотистими краями, м’якою начинкою та неймовірним ароматом. Як все правильно зробити розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Запечені млинці з яблуками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

Для млинців

яйця — 3 шт.

молоко — 400 мл

цукор — 2 ст. л

ванільний цукор — 1 ч. л

сіль — дрібка

борошно — 220 г

вершкове масло — 30 г

Для яблучної начинки

яблука — 4 шт.

цукор — 30 г

кориця — 10 г

вершкове масло — 30 г

Для подавання

мед

Запечені млинці з яблуками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Молоко трохи підігрійте та поступово влийте до яєчної суміші, постійно перемішуйте. Додайте невеликими порціями борошно та добре перемішайте, щоб у тісті не залишилося грудочок. Влийте розтоплене вершкове масло та ще раз перемішайте. Посмажте тонкі млинці. Яблука очистьте від шкірки та серцевини, натріть на тертці. На сковороді розігрійте вершкове масло, додайте яблука та тушкуйте 5–10 хв до м’якості. Викладіть яблучну начинку на кожен млинець і складіть його трикутником. Змішайте цукор із корицею. Обваляйте кожен налисник у цій суміші з обох боків. Викладіть млинці у змащену вершковим маслом форму для запікання. Готуйте у духовці, розігрітій до 180°C, приблизно 25 хв. Подавайте гарячими та полийте медом.

Солодкі яблука, кориця та ніжне тісто — ідеальне поєднання для затишного сніданку чи домашнього десерту.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів