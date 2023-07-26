Запечені овочі: рецепт корисного гарніру

Особливість приготування запечених овочів у тому, що вони нарізаються, що дозволяє зберегти максимум вітамінів.

Соковиті овочі з ароматною заправкою – смачні та корисні. Запечені можна подавати у вигляді гарніру до будь-яких страв із м'яса, птиці та риби.

Складові

кабачок – 1 шт.;

печериці – 8 шт.;

морква – 1 шт.;

цвітна капуста – 300 г;

перець болгарський – 1 шт.

Для маринаду

олія оливкова – 2 ст л.;

соєвий соус – 3 ст. л.;

часник – 4 зубчики;

прованські трави – 1 ч. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.

Приготування

Кабачок наріжте великими брусками.

Перець очистіть від насіннєвої перегородки та видаліть плодоніжку. Зріжте перегородки. Наріжте великими шматочками.

Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Моркву наріжте великими брусками. Великі печериці розріжте на чотири частини, дрібні залиште цілими.

У мисці з'єднайте олію, соєвий соус, часник (видавлений через прес), прованські трави, паприку, сіль. Перемішайте. Викладіть у маринад овочі та перемішайте. Залишіть промаринуватися на 30 хвилин.

Викладіть овочі на деко. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 30 хвилин. У процесі приготування овочі у духовці кілька разів перемішуйте.

Поради

Приправи використовуйте на свій смак.

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