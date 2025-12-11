- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Запечені перепілки: рецепт розкішної страви, як із ресторану
У світі домашньої кулінарії є страви, які миттєво переносять нас в атмосферу дорогого ресторану. Ніжне м’ясо, вишуканае подавання, тонкі аромати цитрусів та спецій — саме такою стравою є запечені перепілочки.
За рецептом зі сторінки Recipe for happiness ви зможете приготувати не просто вечерю, а зробите маленьку гастрономічну подорож без зайвих зусиль. Перепілка — легке, дієтичне м’ясо з виразним смаком, яке чудово поєднується з фруктами, імбиром та медом.
Інгредієнти
перепілки — 3-4 шт.
Маринад
оливкова олія — 2 ст. л.
лимон — ½ шт.
мандарин — 1 шт.
мед — 1 ст. л.
свіжий імбир — 20 г
часник — 3–5 зубчики
Приготування
Перепілки потрібно розпластати як для гриля, посолити та поперчити.
Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
Перепілки добре занурте з усіх боків у маринад — він повинен оповити м’ясо, ніби ароматна ковдра.
Маринуйте мінімум 4 години. Чим довше, тим виразнішим буде смак і ніжнішим м’ясо.
Після маринування перепілки викладіть у форму, додайте трохи вершкового масла та викладіть зверху кільця мандарину, саме вони додадуть карамельно-цитрусову нотку.
Запікайте за 180°C 40–50 хв, періодично поливайте соком, який утворюється у формі.
Подавання
Додайте трішки свіжої зелені чи легкий салат з руколою та цитрусами.
Використайте мандаринові кільця як частину сервування.
Подавайте на темній тарілці — контраст зробить страву ефектнішою.
Такі перепілочки ідеально підійдуть і для романтичної вечері, і для святкового застілля.
Цей рецепт — про насолоду від процесу, ароматів, текстур і моменту, коли перша скоринка перепілочки легенько хрумтить під виделкою.