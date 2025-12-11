Запечені перепілки: рецепт розкішної страви, як із ресторану

Запечені перепілки / © Credits

За рецептом зі сторінки Recipe for happiness ви зможете приготувати не просто вечерю, а зробите маленьку гастрономічну подорож без зайвих зусиль. Перепілка — легке, дієтичне м’ясо з виразним смаком, яке чудово поєднується з фруктами, імбиром та медом.

Інгредієнти

перепілки — 3-4 шт.

Маринад

оливкова олія — 2 ст. л.

лимон — ½ шт.

мандарин — 1 шт.

мед — 1 ст. л.

свіжий імбир — 20 г

часник — 3–5 зубчики

Приготування

Перепілки потрібно розпластати як для гриля, посолити та поперчити. Змішайте всі інгредієнти для маринаду. Перепілки добре занурте з усіх боків у маринад — він повинен оповити м’ясо, ніби ароматна ковдра. Маринуйте мінімум 4 години. Чим довше, тим виразнішим буде смак і ніжнішим м’ясо. Після маринування перепілки викладіть у форму, додайте трохи вершкового масла та викладіть зверху кільця мандарину, саме вони додадуть карамельно-цитрусову нотку. Запікайте за 180°C 40–50 хв, періодично поливайте соком, який утворюється у формі.

Подавання

Додайте трішки свіжої зелені чи легкий салат з руколою та цитрусами.

Використайте мандаринові кільця як частину сервування.

Подавайте на темній тарілці — контраст зробить страву ефектнішою.

Такі перепілочки ідеально підійдуть і для романтичної вечері, і для святкового застілля.

Цей рецепт — про насолоду від процесу, ароматів, текстур і моменту, коли перша скоринка перепілочки легенько хрумтить під виделкою.