ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Запечені перепілки: рецепт розкішної страви, як із ресторану

У світі домашньої кулінарії є страви, які миттєво переносять нас в атмосферу дорогого ресторану. Ніжне м’ясо, вишуканае подавання, тонкі аромати цитрусів та спецій — саме такою стравою є запечені перепілочки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Запечені перепілки

Запечені перепілки / © Credits

За рецептом зі сторінки Recipe for happiness ви зможете приготувати не просто вечерю, а зробите маленьку гастрономічну подорож без зайвих зусиль. Перепілка — легке, дієтичне м’ясо з виразним смаком, яке чудово поєднується з фруктами, імбиром та медом.

Інгредієнти

  • перепілки — 3-4 шт.

Маринад

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • лимон — ½ шт.

  • мандарин — 1 шт.

  • мед — 1 ст. л.

  • свіжий імбир — 20 г

  • часник — 3–5 зубчики

Приготування

  1. Перепілки потрібно розпластати як для гриля, посолити та поперчити.

  2. Змішайте всі інгредієнти для маринаду.

  3. Перепілки добре занурте з усіх боків у маринад — він повинен оповити м’ясо, ніби ароматна ковдра.

  4. Маринуйте мінімум 4 години. Чим довше, тим виразнішим буде смак і ніжнішим м’ясо.

  5. Після маринування перепілки викладіть у форму, додайте трохи вершкового масла та викладіть зверху кільця мандарину, саме вони додадуть карамельно-цитрусову нотку.

  6. Запікайте за 180°C 40–50 хв, періодично поливайте соком, який утворюється у формі.

Подавання

  • Додайте трішки свіжої зелені чи легкий салат з руколою та цитрусами.

  • Використайте мандаринові кільця як частину сервування.

  • Подавайте на темній тарілці — контраст зробить страву ефектнішою.

Такі перепілочки ідеально підійдуть і для романтичної вечері, і для святкового застілля.

Цей рецепт — про насолоду від процесу, ароматів, текстур і моменту, коли перша скоринка перепілочки легенько хрумтить під виделкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie