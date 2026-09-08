Запечені перець із баклажанами: рецепт ідеальної закуски

Запечені перець із баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Якщо хочеться чогось простого, але з яскравим смаком, приготуйте закуску із запечених перців і баклажанів. Овочі спочатку запікаються до м’якості, а потім маринуються з часником, свіжою зеленню та гострим соусом. Найскладніше — дочекатися, поки вони настояться, про це розповіли на сторінці Рецепти від Вікторії.

Інгредієнти

червоний м’ясистий перець — 1 кг

невеликі щільні баклажани — 1 кг

Для маринаду

гострий соус чилі — 4 ст. л

цукор — 3 ст. л

сіль — 2 ч. л

оцет 9% — 4 ст. л

оливкова олія — 4 ст. л

сік від запечених перців — 6 ст. л

Додатково

часник

кріп

петрушка

Запечені перець із баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготування

Овочі помийте, добре обсушіть і викладіть на деко. Запікати їх потрібно цілими, не очищати від шкірки та не відривати хвостики. Баклажани обов’язково наколіть виделкою. Запікайте овочі 25–35 хв за температури 200 °C, кілька разів перевертайте. Баклажани мають стати м’якими при натисканні, але не розповзатися. Шкірка може трохи зморщитися, проте головне, не перепекти овочі. Перець повинен добре підрум’янитися, місцями навіть почорніти, стати м’яким, але залишитися цілим. Гарячий перець перекладіть у миску та накрийте кришкою чи харчовою плівкою на 10 хв. Так шкірка зніметься значно легше. Потім видаліть плодоніжки та насіння, очистьте перець від шкірки та наріжте смужками. Баклажани також очистьте та наріжте смужками. Для маринаду просто змішайте всі зазначені інгредієнти. У широкій посудині викладайте овочі шарами: спочатку баклажани, потім перець. Кожен шар пересипайте тонко нарізаним часником і посіченою зеленню та поливайте маринадом. Зверху встановіть легкий гніт і поставте закуску у холодильник щонайменше на добу. Через 24 години овочі добре просочаться гостро-солодким маринадом, ароматом часнику та свіжої зелені.

Подавайте їх охолодженими, бо така закуска чудово доповнить і звичайну вечерю, і святковий стіл.

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