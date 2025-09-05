Запечені перці тушковані у сметані: рецепт ароматної страви з ніжним соусом

Запечені перці тушковані у сметані tiktok.com_@baking.and.more4u

Одним із найсмачніших способів його приготування є запікання з подальшим тушкуванням у сметані. Така страва виходить ніжною, ароматною та дуже ситною, а готується доволі просто. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці Nata.cooking, стане чудовою ідеєю як для сімейної вечері, так і для святкового столу, адже перці у сметанному соусі мають апетитний вигляд і вмить зникають зі столу.

Інгредієнти Солодкий перець 10 шт. Цибуля 1 шт. Великий стиглий томат 1 шт. Сметана 150–200 г Сіль Чорний перець Часник Зелень (кріп, петрушка, кінза)

Приготування

Викладіть вимиті перці на деко, застелене пергаментом. Запікайте за температур 200°C 20–30 хв, доки шкірка не почне темніти та з’являться підпали. Перекладіть гарячі перці у глибоку тарілку, накрийте харчовою плівкою чи кришкою. Залиште на 10–15 хв, так шкірка легко зніметься. Потім очистьте перці від шкірки та насіння. На сковорідці розігрійте трохи олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте подрібнений томат, тушкуйте ще 2–3 хв. Додайте очищені перці, сметану, часник і спеції. Перемішайте, доведіть до кипіння та готуйте на повільному вогні ще 5–7 хв. Перед подачею щедро посипте свіжою зеленню.

Подача

як самостійну овочеву страву з тостами чи хлібом;

як гарнір до м’яса чи риби;

у поєднанні з відварною картоплею чи гречкою.

Ця страва подарує вашій оселі неймовірний аромат літа та свіжості. Запечені перці у сметані — це простий спосіб перетворити буденний обід або вечерю на справжню гастрономічну насолоду.