Запечені перці з запашною олією: рецепт фантастично смачної закуски

Фудблогери часто називають цю страву «фантастично смачною» і це справжня правда, секрет у тому, що перці запікаються, а потім маринуються в олії з зеленню та спеціями. У результаті ви отримуєте соковиту, ніжну та неймовірно ароматну страву, яку можна подавати як на святковий стіл, так і на щоденну вечерю. Як все правильно приготувати розповіли на сторінці olena.foodblog.

Інгредієнти Червоні чи жовті болгарські перці 5–6 шт. Оливкова олія 50 мл Яблучний оцет 10 мл Часник 1–2 зубчики Цукор 1 ч. л Сіль Пластівці чилі Кріп Петрушка

Приготування

Викладіть овочі на деко та запікайте за температури 200°C близько 40–45 хв, доки шкірка не стане підпаленою та пухирчастою. Перекладіть гарячі перці у миску та накрийте харчовою плівкою чи кришкою. Так вони «пропаряться» та легко чиститимуться. Зніміть шкірку, видаліть насіння та плодоніжки. М’якуш наріжте смужками. Змішайте оливкову олію, оцет, подрібнений часник, цукор, сіль, зелень і за бажанням чилі. Полийте перці заправкою, перемішайте та залиште у холодильнику хоча б на годину. Чим довше маринуються перці, тим виразніший буде їхній смак.

Подача

Як закуску до келиха вина чи келиха холодного лимонаду.

У ролі гарніру до стейка чи запеченої риби.

У салатах разом із сиром фета чи моцарелою.

На брускетах із хрустким багетом.

Порада

Якщо ви хочете зробити закуску ще вишуканішою, додайте до заправки кілька оливок або каперсів. А для святкового столу можна викласти перці шарами у банку та залити маринадом.

Запечені перці з ароматною олією — це та страва, яка поєднує простоту приготування, користь і ресторанний смак. Спробуйте приготувати їх раз і вони точно стануть вашою кулінарною візитівкою.