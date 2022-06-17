Запечені роли з курки та кабачків у мексиканському соусі: незвичайний рецепт

Запечені роли з курки та кабачків у мексиканському соусі: незвичайний рецепт

Два улюблені продукти, приготовані нестандартно та подані дуже нетривіально – це гарантія успіху.

Спробуйте приготувати роли з кабачків із начинкою з курки в гострому мексиканському соусі. Страва вийде цікавою на смак та дуже ефектною.

Складові:

4 середніх цукіні

2 столові ложки оливкової олії

3/4 чашки нарізаної цибулі

2-3 зубчики часнику

3 чашки курячого філе

100 г вершкового сиру

1 чайна ложка солі

2 чайні ложки кмину

2 чайні ложки порошку чилі

1,5 чашки соусу енчиладу

1,5 чашки тертого сиру

Приготування

Цукіні потрібно нарізати вздовж тонкими слайдами, які можна буде скручувати, на 15 ролів вам знадобиться приблизно 45 скибочок кабачків. Відваріть куряче філе.

Увімкніть духовку розігріватися. На сковороді в олії обсмажте цибулю, поки вона не стане прозорою. Потім додайте до цибулі часник і готуйте ще хвилину. Додайте курку разом із сіллю, кмином, чорним перцем та порошком чилі. Перемішайте, потім додайте вершковий сир, помішуйте, доки він не розплавиться.

Влийте половину склянки соусу енчиладу в курячу начинку, перемішайте, потім вимкніть вогонь, щоб суміш трохи остигнула.

Додайте половину склянки соусу енчиладу на дно форми для запікання, розподіліть так, щоб покрити дно.

Покладіть 3 смужки кабачка на дошку так, щоб одна злегка перекривала іншу. Додайте близько 3 столових ложок курячої начинки на смужки цукіні. Поверніть смужки цукіні навколо курячої начинки швом вниз. Помістіть роли один за одним у форму для випічки.

Полийте все соусом енчиладу, що залишився, а потім спосипте твердим тертим сиром.

Випікайте 20 хвилин, поки сир зверху не розплавиться і начинка не просочиться.

Якщо у вас немає готового соусу енчіладу, можете його приготувати самі. Це дуже просто.

Рецепт соусу енчиладу

дві склянки кип'яченої води

дві столові ложки борошна (бажано кукурудзяної)

дві столові ложки олії

половина чайної ложки меленого кмину

половина чайної ложки перцю чилі

склянку томатної пасти

чайна ложка сушеного часнику у гранулах

половина чайної ложки сушеної меленої цибулі

половина чайної ложки солі

Приготування

Борошно обсмажити в олії до золотистого кольору, залити водою та томатною пастою, засипати всі спеції, довести суміш до кипіння і випарювати воду 20 хвилин, доки соус не загусне, постійно помішуючи.

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