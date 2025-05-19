Запечені сирники з начинкою: рецепт смачного десерту / © Getty Images

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Цей рецепт — приклад того, як класика може звучати по-новому. Соковиті, ніжні всередині та злегка підрум’янені зовні сирники не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих. А головне — готуються вони у духовці, без олії, зайвого жиру та клопоту, а як все зробити розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти

Для сирного тіста

Сир 500 г

Яйце 1 шт.

Борошно пшеничне 3 ст. л

Цукор 1–3 ст. л

Цедра одного апельсина (тільки помаранчева частина шкірки)

Жовток для змащування

Для начинки

Густий йогурт без добавок 100–150 мл

Банан ½ шт.

Білок

Крохмаль (кукурудзяний або картопляний) 0,5 ч. л

Ягоди (чорниця, лохина або малина — свіжі чи заморожені)

Приготування

Приготуйте сирне тісто

З’єднайте сир, одне ціле яйце, цукор і терту цедру апельсина. Перебийте суміш блендером або розімніть виделкою до однорідності. Додайте борошно та вимішайте до м’якої, ледь липкої консистенції. Сформуйте з тіста кульки розміром з волоський горіх. Викладіть їх на застелене пергаментом деко. Вологою ложкою зробіть заглиблення, сформувавши «кошики». Змастіть бортики жовтком для красивого рум’янцю. Поставте сирні кошики у розігріту до 170°C духовку на 15 хв.

Приготуйте начинку

У глибокій мисці змішайте йогурт, банан, білок і крохмаль. Перебийте блендером до однорідної текстури. За бажанням додайте ваніль або дрібку кориці.

Фінальна збірка

Дістаньте сирники з духовки та акуратно наповніть їх підготовленою начинкою. Викладіть зверху по кілька ягід (не тисніть їх у масу). Поверніть у духовку ще на 15–20 хв, поки начинка не «схопиться» — вона має бути м’яка, але тримати форму.

Дайте сирникам трохи охолонути. Вони смакують чудово як теплими, так і повністю охолодженими. Можна посипати цукровою пудрою, додати трохи меду або прикрасити м’ятою.

Поради

Сир краще обирати вологий, але не водянистий. Якщо маса занадто рідка, додайте трохи борошна чи манки.

Начинка не повинна бути рідкою — інакше вона може витекти. Регулюйте консистенцію за допомогою крохмалю чи збільшення кількості банана.

Заморожені ягоди перед використанням не розморожуйте — так вони краще тримають форму за випіканні.

Ці запечені сирники з начинкою — чудовий приклад десерту, який тішить і смаком, і зовнішнім виглядом, і користю. Завдяки ароматній апельсиновій нотці, кремовій текстурі всередині та соковитим ягодам, страва перетворюється з повсякденної в особливу.

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Спробуйте приготувати ці сирнички до сніданку на вихідних або як легкий десерт після вечері та переконайтеся, що солодке може бути не лише смачним, а й здоровим.