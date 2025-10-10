Запечені відбивні з помідорами під сиром: оригінальний рецепт

Запечені відбивні з помідорами під сиром tiktok.com_@_with_anna._

Реклама

Зміст Інгредієнти Відбивні Соус Приготування Подача Порада

Цей рецепт популярний серед господинь, адже поєднує класичні українські смаки з легкою ноткою європейської кухні. Головна родзинка цих відбивних — соус на основі сметани та французької гірчиці. Саме він надає м’ясу ніжності, легкого вершкового присмаку та ароматної пікантності. А часник і паприка додають страві глибини смаку. Рецептом приготування поділилися на сторінці _with_anna._.

Інгредієнти

Відбивні

куряче філе 550 г

помідори 2 шт.

твердий сир 150 г

сіль

зелень (кріп або петрушка)

Соус

сметана 2 ст. л

французька гірчиця 2 ч. л

часник 2 зубчики

сіль

паприка

Приготування

Куряче філе розріжте вздовж на порційні шматочки. Накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молотком, так м’ясо стане м’якшим і рівномірно пропечеться. Застеліть деко чи форму для запікання пергаментом. Викладіть відбивні, посоліть кожен шматок. У мисці змішайте сметану, гірчицю, подрібнений часник, сіль і паприку. Кожну відбивну рясно намастіть соусом. Зверху викладіть кружечки помідорів. Поставте у духовку, розігріту до 180°C, на 20 хв. Дістаньте страву, посипте тертим твердим сиром і поверніть у духовку ще на 10–15 хв, доки сир не розплавиться та не стане рум’яним.

Подача

Подавайте відбивні гарячими, прикрасьте їх свіжою зеленню та шматочками помідорів. До цієї страви чудово підійде легкий овочевий салат або картопляне пюре.

Порада

Якщо використовуєте звичайний пергамент, злегка змастіть його олією, щоб м’ясо не прилипло. Ідеально підходить силіконізований пергамент, він витримує високу температуру та не вбирає жир.

Реклама

Ці відбивні — універсальна страва, вони однаково добре смакують і на сімейному обіді, і на святковому столі. А ще їх можна готувати з різних видів м’яса, наприклад, свинини, індички чи навіть яловичини.

Завдяки простим інгредієнтам страва виходить доступною, але має вигляд і смакує ресторанно. Помідори додають свіжості, сир створює ніжну тягучу скоринку, а сметанно-гірчичний соус робить м’ясо надзвичайно соковитим.