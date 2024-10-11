Запечені яблука з сиром і медом: рецепт корисного десерту

Запечені яблука – це чудовий варіант для сніданку, а якщо наповнити їх ще сиром і медом, то вийде легкий корисний десерт.
Страва ідеально підійде на святковий стіл, вона сподобається як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
- яблука
- 4 шт.
- сир знежирений
- 120 г
- мед
- 1 ст. л.
- кориця
- Яблука промийте під проточною водою та витріть насухо. Зріжте верхівку і чайною ложкою акуратно видаліть серцевину, але не наскрізь.
- Сир з'єднайте з медом і перемішайте. Наповніть масою кожне яблуко та посипте зверху корицею. Викладіть до форми для запікання.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
Поради:
- Корицю можна замінити на ванілін.
- За бажанням яблука можна посипати цукровою пудрою.
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