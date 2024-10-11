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Запечені яблука з сиром і медом: рецепт корисного десерту

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
56 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
309
Час на прочитання
1 хв
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Запечені яблука з сиром і медом: рецепт корисного десерту

Запечені яблука з сиром і медом / Фото: Credits

Запечені яблука – це чудовий варіант для сніданку, а якщо наповнити їх ще сиром і медом, то вийде легкий корисний десерт.

Страва ідеально підійде на святковий стіл, вона сподобається як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

яблука
4 шт.
сир знежирений
120 г
мед
1 ст. л.
кориця
  1. Яблука промийте під проточною водою та витріть насухо. Зріжте верхівку і чайною ложкою акуратно видаліть серцевину, але не наскрізь.
  2. Сир з'єднайте з медом і перемішайте. Наповніть масою кожне яблуко та посипте зверху корицею. Викладіть до форми для запікання.
  3. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Поради:

  • Корицю можна замінити на ванілін.
  • За бажанням яблука можна посипати цукровою пудрою.

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