Запечений морський лящ із овочами: простий рецепт

Рецепт задовольнить ваш апетит і допоможе впоратися з тимчасовими розладами травної системи, які іноді виникають після вживання риби.

На сторінці anayemektar1fi показали рецепт запеченого морського ляща з овочами, який поєднує ніжність риби з ароматом свіжих овочів та вишуканістю спецій.

Інгредієнти Морський лящ Овочі Лимонний сік 1/2 склянки Оливкова олія 1/2 склянки Часник 2 зубчики Сіль Чорний перець Перець чилі Чебрець Червоний перець Петрушка

Приготування

Для маринаду змішайте у сотейнику лимонний сік, оливкову олію, часник, сіль, чорний перець, перець чилі, чебрець та червоний перець. За бажанням додайте дрібно нарізану петрушку. Доведіть суміш до кипіння, щоб спеції та аромати повністю розкрилися, а потім дайте охолонути до кімнатної температури. На пательню викладіть свіжі овочі, які ви обираєте для додаткової текстури та смакового балансу. Зверху покладіть рибу – морського ляща, яку попередньо поріжте, але не до кінця. Це дозволить соусу проникнути вглиб риби та зберегти її соковитість. Щедро обмажте рибу соусом, як зверху, так і всередині. Для додаткового аромату покладіть у прорізи кілька скибок лимона. Розігрійте духовку та запікайте страву, поки морський лящ не стане ніжним, а на дні каструлі не утвориться насичений соус.

Поради:

Зверніть увагу, що тривалість запікання може варіюватися залежно від розміру риби та індивідуальних характеристик вашої духовки.

Відомо, що після вживання риби у деяких людей може виникати тимчасове погіршення роботи шлунково-кишкового тракту. Після такої трапези шлунок може зазнати невеликого розладу, який проявляється нудотою, здуттям живота та втомою, а рівень цукру у крові може різко впасти. Саме тому рекомендується одразу після приймання страви з риби з’їсти невелику порцію халви, яка допоможе швидко підвищити рівень цукру і відновити енергетичний баланс.

Запечений морський лящ з овочами – страва, яка поєднує у собі витонченість смаку та збалансованість поживних речовин. Її приготування – це процес, який вимагає уваги до деталей, але результат вартий кожної хвилини. Насолоджуйтеся ніжним м’ясом риби, насиченим овочевим соусом і приємною кислинкою лимона.

Смачного!

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