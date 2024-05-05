Запечений сир "Камамбер" з багетом: рецепт для гарної вечері

Швидка закуска для романтичної вечері або просто для перекусу. Поєднання хрусткого багета і розплавленого сиру надасть страві пікантності. Наріжте багет скибками, змастіть оливковою олією з приправою та викладіть на деко, всередину покладіть сир і запікайте в духовці. Вмочуйте багет у сир і насолоджуйтеся чудовим смаком.