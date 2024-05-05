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Запечений сир "Камамбер" з багетом: рецепт для гарної вечері

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
331 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
214
Час на прочитання
1 хв
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Запечений сир "Камамбер" з багетом: рецепт для гарної вечері

Запечений сир "Камамбер" з багетом / Фото: Credits

Швидка закуска для романтичної вечері або просто для перекусу. Поєднання хрусткого багета і розплавленого сиру надасть страві пікантності. Наріжте багет скибками, змастіть оливковою олією з приправою та викладіть на деко, всередину покладіть сир і запікайте в духовці. Вмочуйте багет у сир і насолоджуйтеся чудовим смаком.

Інгредієнти

сир "Камамбер"
1 шт.
багет
1 шт.
олія оливкова
4 ст. л.
трави прованські
  1. Багет наріжте скибками.
  2. В центрі застеленого пергаментом дека викладіть сир. Зробіть на ньому поперечні та поздовжні неглибокі надрізи. Багет розкладіть довкола сиру.
  3. Оливкову олію з'єднайте з прованськими травами та перемішайте.
  4. Кожну скибку багета змастіть сумішшю.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин.

Поради:

  • Багет можна замінити вашим улюбленим хлібом.

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