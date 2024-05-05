Запечений сир "Камамбер" з багетом: рецепт для гарної вечері

Швидка закуска для романтичної вечері або просто для перекусу. Поєднання хрусткого багета і розплавленого сиру надасть страві пікантності. Наріжте багет скибками, змастіть оливковою олією з приправою та викладіть на деко, всередину покладіть сир і запікайте в духовці. Вмочуйте багет у сир і насолоджуйтеся чудовим смаком.
Інгредієнти
- сир "Камамбер"
- 1 шт.
- багет
- 1 шт.
- олія оливкова
- 4 ст. л.
- трави прованські
- Багет наріжте скибками.
- В центрі застеленого пергаментом дека викладіть сир. Зробіть на ньому поперечні та поздовжні неглибокі надрізи. Багет розкладіть довкола сиру.
- Оливкову олію з'єднайте з прованськими травами та перемішайте.
- Кожну скибку багета змастіть сумішшю.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин.
Поради:
- Багет можна замінити вашим улюбленим хлібом.
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