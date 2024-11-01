Запечений вінегрет: цікавий рецепт улюбленої страви

Вінегрет — класична страва, до якої ми всі звикли, однак існує його оригінальний та незвичний запечений рецепт.

На сторінці tsukatnata розповіли про оригінальний рецепт традиційного вінегрету, що має насичений смак, який чудово доповнює традиційні інгредієнти. Запечені овочі набувають особливого аромату та структури, що робить цей салат ще смачнішим і кориснішим.

Інгредієнти Буряк Морква Картопля Сіль Олія Мариновані огірки Зелений горошок Квашена капуста Зелена цибуля Перець

Приготування:

Наріжте кубиком буряк, картоплю, моркву та висипте на деко, попередньо застелене пергаментом. Посоліть та полийте трохи олією. Поставте у розігріту до 200°C духовку на 30 хвилин. Дайте охолонути та пересипте у глибоку тарілку. Додайте зелений горошок, нарізані кубиком огірки, квашену капусту та нарізану цибулю. Посоліть та поперчіть до смаку і заправте олією.

Запечений вінегрет — це гарний спосіб урізноманітнити улюблену страву та можливість здивувати своїх близьких. Простий рецепт з новим підходом до приготування овочів дозволить створити смачний та оригінальний варіант вінегрету, який обов'язково сподобається всім поціновувачам цього традиційного салату

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