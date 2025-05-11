Запечений гамбургер: новий рецепт культової страви / © Associated Press

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Така подача — це поєднання класичного смаку, домашнього тепла та креативу на кухні. Авторка популярної кулінарної сторінки Biyologanne Mutfakta поділилася рецептом, який вже підкорив серця її підписників, адже він смачний, простий та дуже цікавий.

Інгредієнти

Для тіста

Тепле молоко 1 склянка

Тепла вода ½ склянки

Цукор 1 ч. л

Сіль 1 ч. л

Швидкорозчинні дріжджі 5 г

Борошно 3 склянки

Олія 2 ст. л

Для котлет

Яловичий фарш 600 г

Сіль

Чорний перець

Для карамелізованої цибулі

Велика цибуля 3–4 шт.

Вершкове масло 2 ст. л

Олія 1 ст. л

Для соусу

Кетчуп

Майонез

Гірчиця

Соус барбекю

Додатково

Солоні корнішони

Скибочки сиру

Яєчний жовток 1 шт.

Кунжут

Приготування

Приготування тіста

У теплі молоко та воду додайте цукор і дріжджі. Залиште на 5–10 хв для активації дріжджів. Додайте сіль, олію та поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Якщо липне — додайте трохи борошна. Накрийте рушником та залиште у теплому місці на 1 годину — тісто має постояти.

Приготування котлет

Фарш добре вимішайте з сіллю та перцем. За бажанням додайте сушений часник або цибулю. Сформуйте невеликі котлетки (по 2 на кожен бургер). Обсмажте на сковорідці до напівготовності чи запечіть окремо у духовці за 180°C протягом 10–12 хв.

Приготування карамелізованої цибулі

Наріжте цибулю півкільцями, обсмажте на вершковому маслі з додаванням олії на повільному вогні до золотистого кольору (15–20 хв). Цибуля має стати м’якою, солодкуватою та з апетитним карамельним ароматом.

Приготування бургерів

Розкачайте невеликі кульки тіста у пласкі кола. На центр кожного кола викладіть: шматочок сиру, котлету, трохи соусу, кільця огірків, карамелізовану цибулю, ще одну котлету (опційно) та ще трохи сиру. Акуратно згорніть краї тіста до центру, щоб начинка залишилась всередині. Покладіть «булочки» швом донизу на застелене пергаментом деко. Змастіть кожен бургер збовтаним жовтком, посипте кунжутом. Випікайте у попередньо розігрітій духовці за 180°C 25–30 хв, поки тісто не стане рум’яним.

Подача та варіації

Подавайте теплими, з зеленню чи міксом салату.

Додайте до столу улюблений соус або картоплю по-селянськи для повноцінного обіду.

Можна замінити котлети на вегетаріанські чи додати бекон, гриби та болгарський перець.

Спробуйте приготувати запечений бургер на вихідних і він неодмінно стане улюбленцем вашої родини.

Смачного!

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