Хек, запечений у томаті з овочами: простий рецепт

Хек, запечений у томаті з овочами / © Credits

Цей легкий та бюджетний рецепт чудово підходить як для буденного обіду, так і для сімейної вечері. Соковиті овочі, ніжне м’ясо хека, аромат спецій та легка томатна кислинка — все разом створює ідеальний баланс смаку та користі, а як приготувати цю смачну справу розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Приправа для риби (або суміш перцю, паприки, лимонної цедри)

Ретельно промийте філе чи тушки хека, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на порційні шматки (приблизно по 5–6 см).

Посипте приправою для риби чи просто додайте сіль і перець. Дайте постояти 10 хв, щоб спеції увібралися.

Кожен шматочок обваляйте у борошні. Обсмажуйте на добре розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки з обох боків (приблизно по 2–3 хв на бік). Не пересмажуйте — риба ще готуватиметься в духовці.

Очистьте моркву та натріть її на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями чи чверть кільцями.

Обсмажте цибулю на олії до прозорості, додайте моркву та тушкуйте до м’якості (близько 5 хв).

У склянці розведіть томатну пасту з водою та сіллю. Додайте до овочів і тушкуйте ще 5–7 хв до випаровування зайвої рідини.

У форму для запікання викладіть шар овочевої маси, потім — шар обсмаженого хека, зверху — ще один шар овочів.

За бажанням можете злегка змастити верхній шар томатним соусом для додаткової соковитості.

Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте 30–35 хв, доки страва не набуде насиченого кольору, а овочі не стануть м’якими.