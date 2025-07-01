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Хек, запечений у томаті з овочами: простий рецепт
Риба — незамінне джерело білка, йоду, фосфору та Омега-3 кислот. Але далеко не кожна господиня наважується часто її готувати: комусь не до смаку рибний аромат, хтось вважає приготування надто клопітким. Проте запечений у духовці хек з овочами у томатному соусі — ідеальний варіант навіть для тих, хто зазвичай не є фанатом риби.
Цей легкий та бюджетний рецепт чудово підходить як для буденного обіду, так і для сімейної вечері. Соковиті овочі, ніжне м’ясо хека, аромат спецій та легка томатна кислинка — все разом створює ідеальний баланс смаку та користі, а як приготувати цю смачну справу розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- Хек (свіжий чи розморожений)
- 600 г
- Борошно
- 100 г
- Морква
- 1 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Томатна паста
- 2 ст. л
- Вода
- 150 мл
- Сіль
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- Приправа для риби (або суміш перцю, паприки, лимонної цедри)
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- Олія
- 2–3 ст. л
- Томатний соус
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Приготування
Ретельно промийте філе чи тушки хека, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на порційні шматки (приблизно по 5–6 см).
Посипте приправою для риби чи просто додайте сіль і перець. Дайте постояти 10 хв, щоб спеції увібралися.
Кожен шматочок обваляйте у борошні. Обсмажуйте на добре розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки з обох боків (приблизно по 2–3 хв на бік). Не пересмажуйте — риба ще готуватиметься в духовці.
Очистьте моркву та натріть її на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями чи чверть кільцями.
Обсмажте цибулю на олії до прозорості, додайте моркву та тушкуйте до м’якості (близько 5 хв).
У склянці розведіть томатну пасту з водою та сіллю. Додайте до овочів і тушкуйте ще 5–7 хв до випаровування зайвої рідини.
У форму для запікання викладіть шар овочевої маси, потім — шар обсмаженого хека, зверху — ще один шар овочів.
За бажанням можете злегка змастити верхній шар томатним соусом для додаткової соковитості.
Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте 30–35 хв, доки страва не набуде насиченого кольору, а овочі не стануть м’якими.
За 10 хв до готовності можна накрити форму фольгою, щоб зберегти соковитість.
Поради
Замість хека можна використовувати минтай чи тріску.
Якщо хочете ніжнішу страву — рибу перед смаженням можна замаринувати у лимонному соку з травами.
Для гостроти можна додати до соусу трохи гострого перцю чи паприки.
Цей рецепт завжди врятує вас, коли хочеться чогось легкого, смачного та домашнього. А ще — це чудова можливість привчити дітей їсти рибу.