ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
702
Час на прочитання
2 хв

Хек, запечений у томаті з овочами: простий рецепт

Риба — незамінне джерело білка, йоду, фосфору та Омега-3 кислот. Але далеко не кожна господиня наважується часто її готувати: комусь не до смаку рибний аромат, хтось вважає приготування надто клопітким. Проте запечений у духовці хек з овочами у томатному соусі — ідеальний варіант навіть для тих, хто зазвичай не є фанатом риби.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Хек, запечений у томаті з овочами

Хек, запечений у томаті з овочами / © Credits

Цей легкий та бюджетний рецепт чудово підходить як для буденного обіду, так і для сімейної вечері. Соковиті овочі, ніжне м’ясо хека, аромат спецій та легка томатна кислинка — все разом створює ідеальний баланс смаку та користі, а як приготувати цю смачну справу розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Хек (свіжий чи розморожений)
600 г
Борошно
100 г
Морква
1 шт.
Цибуля
1 шт.
Томатна паста
2 ст. л
Вода
150 мл
Сіль
Приправа для риби (або суміш перцю, паприки, лимонної цедри)
Олія
2–3 ст. л
Томатний соус

Приготування

  • Ретельно промийте філе чи тушки хека, обсушіть паперовим рушником. Наріжте на порційні шматки (приблизно по 5–6 см).

  • Посипте приправою для риби чи просто додайте сіль і перець. Дайте постояти 10 хв, щоб спеції увібралися.

  • Кожен шматочок обваляйте у борошні. Обсмажуйте на добре розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки з обох боків (приблизно по 2–3 хв на бік). Не пересмажуйте — риба ще готуватиметься в духовці.

  • Очистьте моркву та натріть її на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями чи чверть кільцями.

  • Обсмажте цибулю на олії до прозорості, додайте моркву та тушкуйте до м’якості (близько 5 хв).

  • У склянці розведіть томатну пасту з водою та сіллю. Додайте до овочів і тушкуйте ще 5–7 хв до випаровування зайвої рідини.

  • У форму для запікання викладіть шар овочевої маси, потім — шар обсмаженого хека, зверху — ще один шар овочів.

  • За бажанням можете злегка змастити верхній шар томатним соусом для додаткової соковитості.

  • Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте 30–35 хв, доки страва не набуде насиченого кольору, а овочі не стануть м’якими.

  • За 10 хв до готовності можна накрити форму фольгою, щоб зберегти соковитість.

Поради

  • Замість хека можна використовувати минтай чи тріску.

  • Якщо хочете ніжнішу страву — рибу перед смаженням можна замаринувати у лимонному соку з травами.

  • Для гостроти можна додати до соусу трохи гострого перцю чи паприки.

Цей рецепт завжди врятує вас, коли хочеться чогось легкого, смачного та домашнього. А ще — це чудова можливість привчити дітей їсти рибу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie