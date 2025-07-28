Запечений перець із сиром у беконі: рецепт оригінальної закуски

Запечений перець із сиром у беконі / © Instagram

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У цьому рецепті поєднуються одразу декілька гастрономічних хітів: соковитий перець, ніжний сир, пікантний фарш і хрумкий бекон. А головне, все це готується просто, швидко та має вигляд наче з ресторанного меню. Як саме все приготувати розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Довгий зелений перець 2 шт. Твердий сиру 2 шматочки М’ясний фарш 250 г Бекон 6–8 скибочок Сіль Перець Сушений часник Паприка

Приготування

Добре вимийте перець, зріжте верхівку та акуратно вийміть насіння. Нам потрібна порожниста «трубочка», у яку зручно класти начинку. У середину кожного перцю покладіть шматочок сиру так, щоб він заповнив середину, але не виступав за краї. На харчовій плівці чи пергаменті викладіть фарш і сформуйте з нього рівномірний прямокутник. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями. Покладіть начинений сиром перець на край м’ясного шару та обережно загорніть, повністю загортайте у фарш. Можна допомогти собі плівкою чи руками, злегка зволоженими водою, щоб фарш не прилипав. Поверх м’ясної «обгортки» оберніть беконом, злегка натягуйте кожну скибочку, щоб вона добре трималася. Викладіть «рулети» на деко, застелене пергаментом і запікайте за 190–200°C приблизно 25–30 хв. Наприкінці можна вмикати режим гриль або збільшити температуру, щоб бекон став хрумким і золотистим.

Цей рецепт — гібрид фаршированого перцю, м’ясного рулету та запеченого у беконі гриль делікатесу. Завдяки сиру всередині, у готовій страві вас чекає приємна «лава» тягучої начинки, яка контрастує з соковитим м’ясом і хрустким зовнішнім шаром із бекону.

Подавайте перець у беконі нарізаним порційними шматочками або як основну страву з салатом зі свіжих овочів. Страва має ефектний вигляд у розрізі та неодмінно стане головною зіркою вашого столу.

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