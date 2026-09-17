Запіканка "Вінчестерський сюрприз" із серіалу "Надприродне": цікавий рецепт із фаршем і чипсами

Запіканка "Вінчестерський сюрприз" tiktok.com/@khom__ka

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Якщо звичні запіканки вже встигли набриднути, саме час спробувати щось цікавіше, наприклад, приготувати оригінальну страву з серіалу «Надприродне», яку обожнювали головні герої — брати Вінчестери. У рецепті фудблогерки Катерини поєднуються ніжне пісне тісто на кефірі, соковитий фарш, розплавлений чедер і кукурудзяні чипси. Останні додають страві ту саму несподівану деталь — приємний хрускіт, який чудово контрастує з м’якою начинкою.

Сема і Дін Вінчестери (Дженсен Еклз і Джаред Падалекі) / © Associated Press

Інгредієнти

Для основи

борошно — 130 г

розпушувач без гірки — 1 ч. л

харчова сода — дрібка

сіль — ⅓ ч. л

цукор — ⅓ ч. л

холодне вершкове масло — 40 г

холодний кефір — 80 мл

Для начинки

фарш — 500 г

твердий сир, який добре плавиться — 150 г

кукурудзяні чипси — 1 упаковка

мелений перець

сіль

томатна паста чи соус — за бажанням

Приготування

У мисці змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль і цукор. Додайте холодне масло та перетріть усе руками до стану крихти. Влийте холодний кефір і швидко замісіть м’яке тісто. Якщо воно виходить надто сухим, додайте ще кілька крапель кефіру. Розкачайте тісто чи просто розподіліть його руками по дну та бортиках форми розміром 23×20 см. Приправте фарш перцем і зовсім невеликою кількістю солі. Обсмажте його на пательні до готовності. За потреби злийте зайвий жир. Для соковитішої начинки можна додати трохи томатної пасти чи соусу. Сир натріть на великій тертці. Кукурудзяні чипси подрібніть, але кілька шматочків залиште більшими, вони дадуть приємну хрустку текстуру. На тісто рівномірно викладіть обсмажений фарш. Зверху розподіліть натертий сир, а останнім шаром додайте подрібнені чипси. Розігрійте духовку до 180–190°C. Випікайте «Вінчестерський сюрприз» приблизно 20–30 хв, доки тісто не пропечеться, а сир не розплавиться та не зарум’яниться. Готову запіканку залиште на 5–10 хв, а потім нарізайте порційними шматочками.

Порада

Не пересолюйте фарш, адже сир і чипси вже містять достатньо солі. А чипси краще додавати безпосередньо перед випіканням, щоб вони залишилися хрусткими.

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М’який фарш, тягучий розплавлений сир і хрусткі кукурудзяні чипси створюють контрастну текстуру та насичений смак. Подавайте страву гарячою чи теплою за вашим бажанням.

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