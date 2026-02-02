- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Запіканка з броколі, курячого філе та сиру: рецепт смачної та корисної страви
Броколі та куряче філе — це чудове поєднання продуктів для смачної та корисної запіканки.
Щоб страва вийшла соковитою, приготуйте заливку з яєць, молока та сиру, вона зробить запіканку ніжною з неповторним смаком.
Інгредієнти
- броколі
- 1 шт.
- куряче філе
- 300 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир "Моцарела"
- 100 г
- молоко
- 200 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- оливкова олія
Броколі промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть дрібно ножем.
Куряче філе помийте та дрібно наріжте на шматочки.
Сир натріть на дрібну тертку.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Для заливки: яйця збийте з молоком, сиром, посоліть.
Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть броколі, куряче філе, цибулю, паприку, поперчіть, посоліть, перемішайте і залийте заливкою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 15-20 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Броколі можна використовувати, як свіжу, так і заморожену.
Молоко використовуйте будь-якої жирності.