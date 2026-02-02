ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Запіканка з броколі, курячого філе та сиру: рецепт смачної та корисної страви

Броколі та куряче філе — це чудове поєднання продуктів для смачної та корисної запіканки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Запіканка з броколі курячого філе та сиру з броколі

Запіканка з броколі курячого філе та сиру з броколі / © Credits

Щоб страва вийшла соковитою, приготуйте заливку з яєць, молока та сиру, вона зробить запіканку ніжною з неповторним смаком.

Інгредієнти

броколі
1 шт.
куряче філе
300 г
яйця курячі
2 шт.
сир "Моцарела"
100 г
молоко
200 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
оливкова олія

  1. Броколі промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть дрібно ножем.

  2. Куряче філе помийте та дрібно наріжте на шматочки.

  3. Сир натріть на дрібну тертку.

  4. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  5. Для заливки: яйця збийте з молоком, сиром, посоліть.

  6. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть броколі, куряче філе, цибулю, паприку, поперчіть, посоліть, перемішайте і залийте заливкою.

  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 15-20 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Броколі можна використовувати, як свіжу, так і заморожену.

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie