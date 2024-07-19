Запіканка з броколі з грибами та сиром: рецепт корисної страви

Запіканка з броколі з грибами та сиром – це смачна, корисна та дієтична страва.
Ніжна броколі в яєчно-молочній заливці під сирною скоринкою точно нікого не залишить байдужим, навіть тих, хто не любить капусту.
Інгредієнти
- капуста брокколі
- 8 суцвіть
- печериці
- 5 шт.
- сир твердий
- 80 г
- яйця
- 4 шт.
- молоко
- 50 г
- прованські трави
- чорний мелений перець
- сіль
- олія
- Броколі промийте під проточною водою та розділіть на суцвіття. У сотейнику підсолену воду трохи посоліть і доведіть до кипіння. Відваріть броколі 4-5 хвилин до напівготовності.
- Твердий сир натріть на середній тертці та розділіть на дві частини.
- Печериці промийте під проточною водою і крупно наріжте пластинами.
- Для заливання збийте віночком яйця з молоком, твердим сиром, перцем, прованськими травами та сіллю.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть броколі та розподіліть її рівномірно по всьому дну, потім гриби. Залийте яєчно-молочною заливкою і посипте твердим сиром, що залишився. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Готову запіканку можна посипати зеленню
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