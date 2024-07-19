Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Запіканка з броколі з грибами та сиром: рецепт корисної страви

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
300
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Запіканка з броколі з грибами та сиром: рецепт корисної страви

Запіканка з броколі з грибами та сиром / Фото: Credits

Запіканка з броколі з грибами та сиром – це смачна, корисна та дієтична страва.

Ніжна броколі в яєчно-молочній заливці під сирною скоринкою точно нікого не залишить байдужим, навіть тих, хто не любить капусту.

Інгредієнти

капуста брокколі
8 суцвіть
печериці
5 шт.
сир твердий
80 г
яйця
4 шт.
молоко
50 г
прованські трави
чорний мелений перець
сіль
олія
  1. Броколі промийте під проточною водою та розділіть на суцвіття. У сотейнику підсолену воду трохи посоліть і доведіть до кипіння. Відваріть броколі 4-5 хвилин до напівготовності.
  2. Твердий сир натріть на середній тертці та розділіть на дві частини.
  3. Печериці промийте під проточною водою і крупно наріжте пластинами.
  4. Для заливання збийте віночком яйця з молоком, твердим сиром, перцем, прованськими травами та сіллю.
  5. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть броколі та розподіліть її рівномірно по всьому дну, потім гриби. Залийте яєчно-молочною заливкою і посипте твердим сиром, що залишився. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Готову запіканку можна посипати зеленню

Читайте також:

Кулінарний шедевр! Втамує голод на ура! Рецепт корисної пасти з кабачка

Кулінарний шедевр! Втамує голод на ура! Рецепт корисної пасти з кабачка

Повʼязані теми:

Наступна публікація