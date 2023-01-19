Запіканка з броколі з сиром та яйцями: рецепт корисної та смачної страви

Смачна, низькокалорійна, корисна страва з капусти брокколі з додаванням яєць і сиру чудово підійде і як гарнір, і як основна страва.

Ця страва ідеальна для любителів здорового харчування. Ніжна броколі у вершково-сирній заливці готується швидко, настільки, що цю страву можна розглядати як сніданок.

Складники:

броколі – 500 г;

перець болгарський – 100 г;

Заливка:

борошно — 20 г;

яйця – 4 шт.;

сметана – 50 г;

вершки 10-20% – 100 г;

молоко 2,5% – 100 г;

сир твердий – 150 г;

сіль за смаком;

приправа овочева – до смаку;

олія (для змащування форми);

Приготування:

Броколі розберіть на суцвіття та добре промийте під проточною водою. Опустіть суцвіття в киплячу підсолену воду і варіть протягом 5-7 хвилин. Готову броколі відкиньте на сито та обдайте холодною водою для збереження кольору.

У глибокій мисці збийте вилкою яйця, влийте молоко, вершки, сметану, подрібнений сир на дрібній тертці, посоліть, додайте приправу, борошно. Добре перемішайте до однорідності.

Форму для запікання змастіть олією, викладіть рівномірно суцвіття броколі, болгарський перець (нарізаний кубиками) і залийте яєчно-сирною сумішшю.

Поставте запіканку з броколі в розігріту духовку на 20-25 хвилин. Запікати до золотистої скоринки.

Поради :

Усі інгредієнти використовуйте кімнатну температуру.

Дуже важливо не переварити броколі, щоб вона не набула надто м'якої та пухкої консистенції.

Запіканку можна робити із заморожених овочів.

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