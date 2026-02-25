Запіканка з червоною рибою і броколі: рецепт вишуканої гарячої страви

Нещодавно шведська принцеса Естель відсвяткувала 14-річчя. До доньки кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля прикуто все більше уваги, адже вона дорослішає і почне з’являтися на різних публічних заходах. А ще одного разу вона має стати новою королевою Швеції. Ми зібрали для вас найцікавіші факти про Її Королівську Високість.