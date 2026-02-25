ТСН у соціальних мережах

Запіканка з червоною рибою і броколі: рецепт вишуканої гарячої страви

Приготуйте корисну запіканку, в якій броколі гармонійно поєднується з червоною рибою, а яєчно-вершкова заливка робить страву ніжною та соковитою.

Запіканка з броколі та червоною рибою

Запіканка з броколі та червоною рибою / © Credits

Приготуйте корисну запіканку, в якій броколі гармонійно поєднується з червоною рибою, а яєчно-вершкова заливка зробить страву ніжною та соковитою.

Інгредієнти

Для суміші:

  • філе червоної риби — 400 г

  • броколі — 400 г

  • лимонний сік — 2 ст. л.

  • сир моцарела — 150 г

  • вершкове масло — 20 г

  • чорний мелений перець

Для заливки:

  • курячі яйця — 4 шт.

  • вершки 10% — 100 мл

  • молоко — 200 мл

  • сіль

Приготування

Для цього підготуйте броколі, будь-яку червону рибу, покладіть до форми для запікання, додайте заливку, викладіть моцарелу та запечіть у духовці.

  1. Броколі промийте, розберіть на суцвіття.

  2. Опустіть у киплячу воду на 2–3 хвилини, відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залиште на кілька хвилин, щоб стекла рідина.

  3. Філе червоної риби вимийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматками, полийте лимонним соком, посоліть, поперчіть і залиште на 15–20 хвилин за кімнатної температури.

  4. Кульки моцарели наріжте слайсами.

  5. У мисці збийте яйця з сіллю, вершками та молоком.

  6. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. На дно викладіть броколі, потім шар риби, залийте заливкою і зверху викладіть моцарелу.

  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 25–30 хвилин.

Поради:

  • Червону рибу використовуйте будь-яку.

