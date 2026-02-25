- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з червоною рибою і броколі: рецепт вишуканої гарячої страви
Приготуйте корисну запіканку, в якій броколі гармонійно поєднується з червоною рибою, а яєчно-вершкова заливка робить страву ніжною та соковитою.
Інгредієнти
Для суміші:
філе червоної риби — 400 г
броколі — 400 г
лимонний сік — 2 ст. л.
сир моцарела — 150 г
вершкове масло — 20 г
чорний мелений перець
Для заливки:
курячі яйця — 4 шт.
вершки 10% — 100 мл
молоко — 200 мл
сіль
Приготування
Для цього підготуйте броколі, будь-яку червону рибу, покладіть до форми для запікання, додайте заливку, викладіть моцарелу та запечіть у духовці.
Броколі промийте, розберіть на суцвіття.
Опустіть у киплячу воду на 2–3 хвилини, відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залиште на кілька хвилин, щоб стекла рідина.
Філе червоної риби вимийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте порційними шматками, полийте лимонним соком, посоліть, поперчіть і залиште на 15–20 хвилин за кімнатної температури.
Кульки моцарели наріжте слайсами.
У мисці збийте яйця з сіллю, вершками та молоком.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом. На дно викладіть броколі, потім шар риби, залийте заливкою і зверху викладіть моцарелу.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 25–30 хвилин.
Поради:
Червону рибу використовуйте будь-яку.