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Запіканка з гарбуза: страва, яка може бути корисним сніданком або десертом
Яскрава, ароматна та корисна запіканка з гарбуза, яка чудово підійде на сніданок із кавою чи чаєм або як десерт для дітей.
Готується дуже просто та виходить смачною як у теплому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- гарбуз (очищений)
- 500 г
- пшеничне борошно
- 100 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- молоко
- 100 мл
- вершкове масло
- 50 г
- розпушувач
- 10 г
- ванільний цукор
- 10 г
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
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Очистьте гарбуз і наріжте його скибочками.
Розтопіть вершкове масло та трохи охолодіть.
Змастіть форму для запікання вершковим маслом і викладіть гарбуз.
У мисці збийте віничком яйця, цукор і сіль до пухкої маси.
Влийте молоко, вершкове масло, всипте просіяне борошно з розпушувачем, додайте ванільний цукор, корицю, перемішайте і залийте гарбуз.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 40 хвилин.
Готовність запіканки перевіряйте дерев’яною шпажкою. Дістаньте її з духовки, дайте трохи охолонути у формі, потім вийміть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Вершкове масло можна замінити 40 г олії.