Коли школа розповідає про міжнародне визнання своєї роботи, це завжди привертає увагу й має солідний вигляд. Саме тому багато навчальних закладів, прагнучи вразити батьків, буквально завалюють їх малознайомими термінами та назвами організацій. Проте чи завжди за цим стоїть реальна цінність для учня: якість навчання, практичні переваги та нові можливості? На жаль, не завжди.