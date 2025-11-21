ТСН у соціальних мережах

155
1 хв

Запіканка з гарбуза з манкою: рецепт смачної випічки

Приготуйте корисну, яскраву запіканку з гарбуза на сніданок для дітей і дорослих. Страва чудово підійде як десерт.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 30 хв.
129 ккал
Запіканка з гарбуза з манкою

Запіканка з гарбуза з манкою / © Credits

Подайте зі збитими вершками, варенням, джемом або згущеним молоком.

Інгредієнти

гарбуз
450 г
манна крупа
0,5 скл.
кефір
0,5 скл.
цукор
0,5 скл.
яйця курячі
1 шт.
сода харчова
1 ч. л.
сік апельсина
4 ст. л.
кориця
1 ч. л.
сіль
вершкове масло

  1. Гарбуз очистьте від шкірки і натріть на великій тертці.

  2. Яйця з цукром збийте блендером до розчинення цукру.

  3. У миску викладіть гарбуз, збиті яйця, сметану, соду, погашену апельсиновим соком, корицю, дрібку солі та перемішайте, додайте борошно і ще раз перемішайте.

  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, рівномірно розподіліть його і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 60 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

  • Корицю можна замінити ванільним цукром.

155
