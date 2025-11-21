- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
Запіканка з гарбуза з манкою: рецепт смачної випічки
Приготуйте корисну, яскраву запіканку з гарбуза на сніданок для дітей і дорослих. Страва чудово підійде як десерт.
Подайте зі збитими вершками, варенням, джемом або згущеним молоком.
Інгредієнти
- гарбуз
- 450 г
- манна крупа
- 0,5 скл.
- кефір
- 0,5 скл.
- цукор
- 0,5 скл.
- яйця курячі
- 1 шт.
- сода харчова
- 1 ч. л.
- сік апельсина
- 4 ст. л.
- кориця
- 1 ч. л.
- сіль
-
- вершкове масло
-
Гарбуз очистьте від шкірки і натріть на великій тертці.
Яйця з цукром збийте блендером до розчинення цукру.
У миску викладіть гарбуз, збиті яйця, сметану, соду, погашену апельсиновим соком, корицю, дрібку солі та перемішайте, додайте борошно і ще раз перемішайте.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, рівномірно розподіліть його і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 60 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.
Корицю можна замінити ванільним цукром.