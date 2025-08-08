- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з кабачків: простий рецепт
Смачна, соковита, бюджетна запіканка з кабачків, яка чудово підійде як на сніданок чи обід, так і вечерю.
Подайте як самостійну страву зі свіжими овочами, зеленню, сметаною або гарнір до м'яса або риби, як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- кабачки
- 800 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- сир твердий
- 80 г
- сметана
- 4 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, зелена цибуля)
-
- масло вершкове для змащування форми
-
Кріп промийте і дрібно наріжте.
Часник очистьте та видавіть через прес.
Твердий сир натріть на велику тертку.
Яйця збийте віночком, додайте сметану, чорний мелений перець, часник, кріп, сіль і перемішайте.
Кабачки помийте, наріжте кільцями завтовшки 5-7 міліметрів.
Форму для запікання добре змастіть вершковим маслом, викладіть у неї кабачки під нахилом і залийте їх сметано-яєчною сумішшю, посипте сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.
Поради:
Сметану бажано використати 20% жирності.