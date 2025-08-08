ТСН у соціальних мережах

Рецепти
169
1 хв

Запіканка з кабачків: простий рецепт

Смачна, соковита, бюджетна запіканка з кабачків, яка чудово підійде як на сніданок чи обід, так і вечерю.

Катерина Труш
50 хвилин
109 ккал
Запіканка з кабачків

Запіканка з кабачків / © Credits

Подайте як самостійну страву зі свіжими овочами, зеленню, сметаною або гарнір до м'яса або риби, як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

кабачки
800 г
яйця курячі
4 шт.
сир твердий
80 г
сметана
4 ст. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, зелена цибуля)
масло вершкове для змащування форми

  1. Кріп промийте і дрібно наріжте.

  2. Часник очистьте та видавіть через прес.

  3. Твердий сир натріть на велику тертку.

  4. Яйця збийте віночком, додайте сметану, чорний мелений перець, часник, кріп, сіль і перемішайте.

  5. Кабачки помийте, наріжте кільцями завтовшки 5-7 міліметрів.

  6. Форму для запікання добре змастіть вершковим маслом, викладіть у неї кабачки під нахилом і залийте їх сметано-яєчною сумішшю, посипте сиром.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.

Поради:

  • Сметану бажано використати 20% жирності.

