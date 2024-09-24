Запіканка з капусти: дієтичний рецепт від нутриціологині

Якщо ви рахуєте калорії чи дотримуєтеся здорового харчування, вам має сподобатися цей рецепт.

Тренерка та нутриціологиня Zhukovska Liubov показала, як приготувати смачну запіканку з мінімумом калорій та шкоди вашій фігурі.

Інгредієнти Капуста білокачанна 450 г Сир 120 г Яйця 3 шт. Сіль Спеції Олія 20 г

Приготування:

Поріжте капусту та протушкуйте, додавши трохи солі та спецій;

Збийте яйця, додайте 80 г тертого сиру та перемішайте;

Додайте капусту та ще раз перемішайте;

Викладіть у підготовлену заздалегідь форму. Посипте 40 г сиру зверху та запікайте за 180°C 30 хв.

♬ оригінальний звук - Zhukovska Liubov @zhukovska_liubov ЗАПІКАНКА З КАПУСТИ Рецепт з минулої програми схуднення. Там, пам’ятаєте, було по мінус 6 кг за тиждень ці результати є у закріплених сторіс інстаграм zhukovska_liubov Зберігайте собі❤️ Інгрідієнти: Капуста білокачанна 450г Сир 120г Яйця 3 шт Сіль, спеції Олія для тушкування 20г Приготування: 1. Порубати капусту, протушкувати з додаванням солі та спецій. 2. Збити вяйця, додати 80г тертого сиру, перемішати. Додати капусту, перемішати 3. Викласти в підготовлену форму, 40г сиру зверху, запекти при 180* 30хв. КБЖв на 100 г: 112/7/8/5 (клітковина 1,5 г) Наступній групі я приготувала багато смакоти від якої худнеш і не почуваєш себе жертвою))) Хто з нами ? #рецептиукраїнською

Ця запіканка — справжня смакота, яка може стати гарним сніданком або вечерею.

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