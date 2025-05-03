- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з капусти з курячим філе: рецепт смачної та корисної страви
Приготуйте корисну бюджетну запіканку, яка ідеально підійде на вечерю або як друга страва на обід.
До складу запіканки входять капуста, куряче філе, яйця, сир, сметана та спеції. Готується легко і просто, а виходить ніжною всередині з хрусткою золотистою скоринкою зовні.
Інгредієнти:
капуста білокачанна — 500 г;
куряче філе — 300 г;
сир твердий — 80 г;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
паприка мелена — 1 ч. л.;
перець чорний мелений;
сіль.
Для заливання:
яйця курячі — 2 шт.;
сметана — 80 г + 2 ст. л;
сіль;
олія.
Приготування:
Капусту наріжте соломкою та помніть руками.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте на невеликі кубики, моркву натріть на велику тертку.
Куряче філе промийте та наріжте на невеликі шматочки.
Сир натріть на велику тертку.
Для заливання яйця збийте віничком, посоліть, додайте вісімдесят грамів сметани та перемішайте.
У миску викладіть капусту, куряче філе, цибулю, моркву, паприку, чорний мелений перець, сіль, влийте заливку і перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть у неї приготовлену масу і рівномірно розподіліть формою, змастіть зверху двома столовими ложками сметани, накрийте фольгою.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. За десять хвилин до готовності фольгу відкрийте, посипте сиром і запікайте ще десять хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
Читайте також: