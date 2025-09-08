- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 233
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з капусти з сиром у духовці: рецепт корисної страви
Цю бюджетну й корисну страву готують із простих продуктів, які завжди знайдуться під рукою у будь-якої господині.
Капуста чудово поєднується з овочами та розплавленим сиром, виходить із хрумкою скоринкою і ніжною серединкою. Подавайте як самостійну страву, зі сметаною або як гарнір до м’яса, птиці чи риби.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 500 г
- борошно пшеничне
- 1,5 ст. л.
- яйця
- 3 шт.
- сметана
- 120 г
- сир твердий
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубок
- кріп свіжий
-
- сіль
-
- перець чорний мелений
-
- олія
-
Капусту обмийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте на середні кубики, часник пропустіть через прес.
Моркву почистьте і натріть на крупну тертку.
Сир твердий натріть на дрібну тертку.
Кріп промийте і подрібніть.
У сковорідці на середньому вогні обсмажте на олії цибулю і моркву до м’якості, додайте капусту, посоліть, поперчіть і, періодично помішуючи, смажте до готовності. Остудіть до теплого стану.
У мисці збийте віничком яйця, викладіть капусту з овочами, сметану, часник, кріп, борошно та сіль, перемішайте до однорідної маси.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть овочеву масу, розрівняйте і посипте сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.