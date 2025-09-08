ТСН у соціальних мережах

233
1 хв

Запіканка з капусти з сиром у духовці: рецепт корисної страви

Цю бюджетну й корисну страву готують із простих продуктів, які завжди знайдуться під рукою у будь-якої господині.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
81 ккал
Запіканка з капусти з сиром у духовці

Запіканка з капусти з сиром у духовці / © Credits

Капуста чудово поєднується з овочами та розплавленим сиром, виходить із хрумкою скоринкою і ніжною серединкою. Подавайте як самостійну страву, зі сметаною або як гарнір до м’яса, птиці чи риби.

Інгредієнти

капуста білокачанна
500 г
борошно пшеничне
1,5 ст. л.
яйця
3 шт.
сметана
120 г
сир твердий
100 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
1 зубок
кріп свіжий
сіль
перець чорний мелений
олія

  1. Капусту обмийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  2. Цибулю і часник очистьте, цибулю наріжте на середні кубики, часник пропустіть через прес.

  3. Моркву почистьте і натріть на крупну тертку.

  4. Сир твердий натріть на дрібну тертку.

  5. Кріп промийте і подрібніть.

  6. У сковорідці на середньому вогні обсмажте на олії цибулю і моркву до м’якості, додайте капусту, посоліть, поперчіть і, періодично помішуючи, смажте до готовності. Остудіть до теплого стану.

  7. У мисці збийте віничком яйця, викладіть капусту з овочами, сметану, часник, кріп, борошно та сіль, перемішайте до однорідної маси.

  8. Форму для запікання змастіть олією, викладіть овочеву масу, розрівняйте і посипте сиром.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

