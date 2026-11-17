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Запіканка з капусти з вівсяними пластівцями та сиром: незвичайний рецепт
Це недорога, корисна та легка у приготуванні страва.
Запіканка виходить соковитою, ніжною, просоченою яєчно-молочною заливкою. Доповніть її зі сметаною, часниковим соусом, дрібно нарізаною зеленню або салатом зі свіжих овочів.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 600 г
- вівсяні пластівці (швидкого приготування)
- 100 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- молоко
- 200 мл
- твердий сир
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- мелена паприка
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп)
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- вершкове масло
- для змащування форми
Дрібно наріжте капусту.
Очистьте цибулю і моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.
Зелень подрібніть.
Сир натріть на крупній тертці.
На сковороді розігрійте олію та обсмажте на середньому вогні цибулю, моркву й капусту до м’якості, посоліть, додайте вівсяні пластівці, перемішайте.
У мисці збийте вінчиком яйця з молоком, додайте сіль, мелений чорний перець, паприку, зелень.
Змастіть форму для запікання вершковим маслом, викладіть капустно-вівсяну масу до форми та рівномірно розподіліть її, потім залийте яєчно-молочною сумішшю і посипте твердим сиром.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30–40 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Спеції та зелень додавайте за власним смаком.