Запіканка з картоплі та м'ясного фаршу: простий рецепт

Картопля з фаршем у духовці – швидка та проста страва для ситного обіду. З найпростіших продуктів ви отримаєте незвичайну запіканку.
В одній страві поєднується гарнір із картоплі, м'ясний фарш та сир. Приготовлені в духовці ці продукти добре доповнюють один одного.
Складники
- фарш свинячий – 300 г;
- картопля сира – 4 шт.;
- помідор свіжий – 1 шт..;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- сир твердий – 150 г;
- яйце – 1 шт.;
- сметана – 100 г;
- вода – 3 ст л.;
- майонез;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія.
Приготування
У фарш додайте яйце, перець, сіль. Перемішайте.
Картоплю очистіть і наріжте тонкими кружечками.
На дно форми, змащеної олією, покладіть нарізану картоплю. Посоліть.
Змішайте сметану із трьома ложками води. Перемішайте. Змастіть цією сметанною заправкою шар картоплі. Цибулю наріжте півкільцями і викладіть зверху на картопля, потім на картоплю викладіть сирий фарш.
Помідор наріжте півкільцями та викладіть на шар фаршу. Зробіть сіточку з майонезу. Зверху посипте страву тертим на крупній тертці сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 50 хвилин.
Поради
- Щоб сир не зарум'янився, накрийте страву фольгою.
- Фарш використовуйте будь-який.
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