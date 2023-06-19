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Запіканка з картоплі та м'ясного фаршу: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
4300
Час на прочитання
1 хв
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Запіканка з картоплі та м'ясного фаршу: простий рецепт

Запіканка з картоплі та м'ясного фаршу / Фото: Credits

Картопля з фаршем у духовці – швидка та проста страва для ситного обіду. З найпростіших продуктів ви отримаєте незвичайну запіканку.

В одній страві поєднується гарнір із картоплі, м'ясний фарш та сир. Приготовлені в духовці ці продукти добре доповнюють один одного.

Складники

  • фарш свинячий – 300 г;
  • картопля сира – 4 шт.;
  • помідор свіжий – 1 шт..;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • сир твердий – 150 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • вода – 3 ст л.;
  • майонез;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • олія.

Приготування

У фарш додайте яйце, перець, сіль. Перемішайте.

Картоплю очистіть і наріжте тонкими кружечками.

На дно форми, змащеної олією, покладіть нарізану картоплю. Посоліть.

Змішайте сметану із трьома ложками води. Перемішайте. Змастіть цією сметанною заправкою шар картоплі. Цибулю наріжте півкільцями і викладіть зверху на картопля, потім на картоплю викладіть сирий фарш.

Помідор наріжте півкільцями та викладіть на шар фаршу. Зробіть сіточку з майонезу. Зверху посипте страву тертим на крупній тертці сиром.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 50 хвилин.

Поради

  • Щоб сир не зарум'янився, накрийте страву фольгою.
  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
4300
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