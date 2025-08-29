ТСН у соціальних мережах

Рецепти
84
1 хв

Запіканка з курячим філе та овочами: рецепт смачної та корисної страви

Особливість приготування такої запіканки в тому, що готується вона, як друге і гарнір в одній страві.

Запіканка з курячим філе та овочами

Запіканка з курячим філе та овочами / © Credits

Використовуйте ароматні овочі, ніжне філе, а щоб запіканка вийшла соковитою, залийте її яєчно-сметанною заливкою, викладіть помідори і посипте сиром.

Інгредієнти:

  • куряче філе - 800 г;

  • картопля - 2 шт.;

  • кабачок - 300 г;

  • помідор - 1 шт.;

  • сир твердий - 80 г;

  • паприка мелена;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія.

Для заливки:

  • яйця курячі - 3 шт;

  • сметана - 4 ст л;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Куряче філе помийте та наріжте на середні кубики.

  2. Картоплю очистьте і наріжте тонкими кружальцями.

  3. Кабачок, помідор помийте та наріжте кружальцями.

  4. Сир твердий натріть на крупну тертку.

  5. Для заливки: у миску вбийте яйця, додайте сметану, куряче філе, перець, сіль і добре перемішайте.

  6. Форму для запікання змастіть олією, викладіть картоплю, посипте паприкою, перцем, сіллю, потім кабачки і знову посипте паприкою, перцем, сіллю, залийте яєчно-сметанною заливкою, викладіть помідори та посипте сиром. Накрийте фольгою.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 20 хвилин. Наріжте запіканку на порційні шматочки і подайте до столу в гарячому вигляді.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

