Запіканка з курячим філе та овочами: рецепт смачної та корисної страви
Особливість приготування такої запіканки в тому, що готується вона, як друге і гарнір в одній страві.
Використовуйте ароматні овочі, ніжне філе, а щоб запіканка вийшла соковитою, залийте її яєчно-сметанною заливкою, викладіть помідори і посипте сиром.
Інгредієнти:
куряче філе - 800 г;
картопля - 2 шт.;
кабачок - 300 г;
помідор - 1 шт.;
сир твердий - 80 г;
паприка мелена;
перець чорний мелений;
сіль;
олія.
Для заливки:
яйця курячі - 3 шт;
сметана - 4 ст л;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Куряче філе помийте та наріжте на середні кубики.
Картоплю очистьте і наріжте тонкими кружальцями.
Кабачок, помідор помийте та наріжте кружальцями.
Сир твердий натріть на крупну тертку.
Для заливки: у миску вбийте яйця, додайте сметану, куряче філе, перець, сіль і добре перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть картоплю, посипте паприкою, перцем, сіллю, потім кабачки і знову посипте паприкою, перцем, сіллю, залийте яєчно-сметанною заливкою, викладіть помідори та посипте сиром. Накрийте фольгою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин, потім фольгу зніміть і запікайте ще 20 хвилин. Наріжте запіканку на порційні шматочки і подайте до столу в гарячому вигляді.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.