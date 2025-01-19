Запіканка з куркою та капустою: незвичний рецепт до вашого столу

Цей рецепт стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати смачну та поживну страву. Завдяки гармонійному поєднанню інгредієнтів, вона ідеально підійде як для щоденного обіду, так і для святкового заходу.

Під час запікання всі компоненти страви об’єднуються в єдину смакову симфонію та створюють особливий кулінарний шедевр. Тому готова запіканка обов'язково потішить вас і ваших близьких, а про її рецепт розповіли на сторінці Ольги Рябенко.

Інгредієнти Капуста молода (невелика) 1/2 шт. Куряче філе 1 шт. Яйця 4 шт. Сіль Перець Паприка 1 ч.л Сметана 100 г Петрушка Сир твердий 100 г Помідор 1 шт. Пармезан 40 г

Приготування

Молоду капусту наріжте тонкими слайсами та викладіть у форму для запікання, попередньо змащену вершковим маслом або оливковою олією. Куряче філе наріжте невеликими кубиками. У мисці змішайте його з яйцями, сіллю, перцем, паприкою, натертим сиром, сметаною та подрібненою петрушкою. Отриману суміш ретельно перемішайте. Залийте капусту у формі підготовленою курячою сумішшю, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Наріжте помідор тонкими слайсами та розкладіть їх зверху на курячо-капустяну основу. Зверху притрусіть запіканку натертим пармезаном. Це додасть страві ароматну скоринку та неперевершений смак. Розігрійте духовку до 200 °C і випікайте запіканку протягом 45 хвилин. Перевірте готовність ножем — куряче філе має бути соковитим, а капуста м’якою.

Поради:

Використовуйте молоду капусту, адже вона швидше готується та додає страві особливої ніжності.

Для більшої соковитості замість сметани можна додати грецький йогурт.

Якщо хочете отримати насичений смак, додайте трохи улюблених спецій, наприклад, сухий орегано чи базилік.

Готову запіканку розріжте на порції та подавайте гарячою. Страва чудово поєднується з легкими овочевими салатами чи свіжою зеленню.

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що корисна та проста у приготуванні їжа може бути надзвичайно смачною.

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