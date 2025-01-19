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Запіканка з куркою та капустою: незвичний рецепт до вашого столу

Запіканка з куркою та капустою: незвичний рецепт до вашого столу

Запіканка з куркою та капустою / Фото: Associated Press

Цей рецепт стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати смачну та поживну страву. Завдяки гармонійному поєднанню інгредієнтів, вона ідеально підійде як для щоденного обіду, так і для святкового заходу.

Під час запікання всі компоненти страви об’єднуються в єдину смакову симфонію та створюють особливий кулінарний шедевр. Тому готова запіканка обов'язково потішить вас і ваших близьких, а про її рецепт розповіли на сторінці Ольги Рябенко.

Інгредієнти

Капуста молода (невелика)  
1/2 шт.
Куряче філе
1 шт.
Яйця  
4 шт.
Сіль
Перець
Паприка  
1 ч.л
Сметана  
100 г
Петрушка
Сир твердий
100 г
Помідор  
1 шт.
Пармезан
40 г

Приготування

  1. Молоду капусту наріжте тонкими слайсами та викладіть у форму для запікання, попередньо змащену вершковим маслом або оливковою олією.
  2. Куряче філе наріжте невеликими кубиками. У мисці змішайте його з яйцями, сіллю, перцем, паприкою, натертим сиром, сметаною та подрібненою петрушкою. Отриману суміш ретельно перемішайте.
  3. Залийте капусту у формі підготовленою курячою сумішшю, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.
  4. Наріжте помідор тонкими слайсами та розкладіть їх зверху на курячо-капустяну основу.
  5. Зверху притрусіть запіканку натертим пармезаном. Це додасть страві ароматну скоринку та неперевершений смак.
  6. Розігрійте духовку до 200 °C і випікайте запіканку протягом 45 хвилин. Перевірте готовність ножем — куряче філе має бути соковитим, а капуста м’якою.

Поради:

  • Використовуйте молоду капусту, адже вона швидше готується та додає страві особливої ніжності.
  • Для більшої соковитості замість сметани можна додати грецький йогурт.
  • Якщо хочете отримати насичений смак, додайте трохи улюблених спецій, наприклад, сухий орегано чи базилік.

Готову запіканку розріжте на порції та подавайте гарячою. Страва чудово поєднується з легкими овочевими салатами чи свіжою зеленню. 

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що корисна та проста у приготуванні їжа може бути надзвичайно смачною.

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