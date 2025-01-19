Запіканка з куркою та капустою: незвичний рецепт до вашого столу

Цей рецепт стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати смачну та поживну страву. Завдяки гармонійному поєднанню інгредієнтів, вона ідеально підійде як для щоденного обіду, так і для святкового заходу.
Під час запікання всі компоненти страви об’єднуються в єдину смакову симфонію та створюють особливий кулінарний шедевр. Тому готова запіканка обов'язково потішить вас і ваших близьких, а про її рецепт розповіли на сторінці Ольги Рябенко.
Інгредієнти
- Капуста молода (невелика)
- 1/2 шт.
- Куряче філе
- 1 шт.
- Яйця
- 4 шт.
- Сіль
- Перець
- Паприка
- 1 ч.л
- Сметана
- 100 г
- Петрушка
- Сир твердий
- 100 г
- Помідор
- 1 шт.
- Пармезан
- 40 г
Приготування
- Молоду капусту наріжте тонкими слайсами та викладіть у форму для запікання, попередньо змащену вершковим маслом або оливковою олією.
- Куряче філе наріжте невеликими кубиками. У мисці змішайте його з яйцями, сіллю, перцем, паприкою, натертим сиром, сметаною та подрібненою петрушкою. Отриману суміш ретельно перемішайте.
- Залийте капусту у формі підготовленою курячою сумішшю, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.
- Наріжте помідор тонкими слайсами та розкладіть їх зверху на курячо-капустяну основу.
- Зверху притрусіть запіканку натертим пармезаном. Це додасть страві ароматну скоринку та неперевершений смак.
- Розігрійте духовку до 200 °C і випікайте запіканку протягом 45 хвилин. Перевірте готовність ножем — куряче філе має бути соковитим, а капуста м’якою.
Поради:
- Використовуйте молоду капусту, адже вона швидше готується та додає страві особливої ніжності.
- Для більшої соковитості замість сметани можна додати грецький йогурт.
- Якщо хочете отримати насичений смак, додайте трохи улюблених спецій, наприклад, сухий орегано чи базилік.
Готову запіканку розріжте на порції та подавайте гарячою. Страва чудово поєднується з легкими овочевими салатами чи свіжою зеленню.
Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що корисна та проста у приготуванні їжа може бути надзвичайно смачною.
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