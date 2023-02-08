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Запіканка з макаронів з фаршем: рецепт спрощеної лазаньї

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
169
Час на прочитання
1 хв
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Запіканка з макаронів з фаршем: рецепт спрощеної лазаньї

Фото: Credits

Це полегшений варіант лазаньї, де використовується будь-який сорт макаронних виробів.

Запіканка із золотистою сирною скоринкою, виготовлена з макаронів, м'ясного фаршу та сиру. Таку страву добре подавати з овочами та свіжою зеленню.

Складники

  • фарш – 400 г;
  • макарони – 400 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • сир – 100 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль;
  • перець чорний мелений;
  • базилік – 0,5 чайної ложки;
  • паприка мелена — 1 чайна ложка.

Приготування

Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву натріть на великій тертці. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву, додайте часник і ще хвилину обсмажте. Обсмажені овочі змішайте із сирим фаршем, додайте яйце, сіль, перець, базилік, паприку. Добре перемішайте. Макарони відваріть до напівготовності, розділіть на три частини. У форму для запікання викладіть одну частину макаронів, потім половину фаршу, другу частину макаронів та решту фаршу, а зверху третину макаронів. Посипте сиром, натертим на великій тертці. Випікайте за 180 градусів 45 хвилин.

Поради

  • Фарш використовуйте будь-який.
  • Запіканку прикрасьте свіжою зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
169
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