Запіканка з макаронів з фаршем: рецепт спрощеної лазаньї

Запіканка із золотистою сирною скоринкою, виготовлена з макаронів, м'ясного фаршу та сиру. Таку страву добре подавати з овочами та свіжою зеленню.

Складники

фарш – 400 г;

макарони – 400 г;

яйце – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сир – 100 г;

часник – 2 зубчики;

олія – 3 ст. л.;

сіль;

перець чорний мелений;

базилік – 0,5 чайної ложки;

паприка мелена — 1 чайна ложка.

Приготування

Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву натріть на великій тертці. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву, додайте часник і ще хвилину обсмажте. Обсмажені овочі змішайте із сирим фаршем, додайте яйце, сіль, перець, базилік, паприку. Добре перемішайте. Макарони відваріть до напівготовності, розділіть на три частини. У форму для запікання викладіть одну частину макаронів, потім половину фаршу, другу частину макаронів та решту фаршу, а зверху третину макаронів. Посипте сиром, натертим на великій тертці. Випікайте за 180 градусів 45 хвилин.

Поради

Фарш використовуйте будь-який.

Запіканку прикрасьте свіжою зеленню.

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