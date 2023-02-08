Запіканка з макаронів з фаршем: рецепт спрощеної лазаньї

Це полегшений варіант лазаньї, де використовується будь-який сорт макаронних виробів.
Запіканка із золотистою сирною скоринкою, виготовлена з макаронів, м'ясного фаршу та сиру. Таку страву добре подавати з овочами та свіжою зеленню.
Складники
- фарш – 400 г;
- макарони – 400 г;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сир – 100 г;
- часник – 2 зубчики;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- базилік – 0,5 чайної ложки;
- паприка мелена — 1 чайна ложка.
Приготування
Цибулю та часник дрібно наріжте, моркву натріть на великій тертці. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву, додайте часник і ще хвилину обсмажте. Обсмажені овочі змішайте із сирим фаршем, додайте яйце, сіль, перець, базилік, паприку. Добре перемішайте. Макарони відваріть до напівготовності, розділіть на три частини. У форму для запікання викладіть одну частину макаронів, потім половину фаршу, другу частину макаронів та решту фаршу, а зверху третину макаронів. Посипте сиром, натертим на великій тертці. Випікайте за 180 градусів 45 хвилин.
Поради
- Фарш використовуйте будь-який.
- Запіканку прикрасьте свіжою зеленню.
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