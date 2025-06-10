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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Запіканка з макаронів із сосисками та сиром: рецепт вечері нашвидкуруч

Приготуйте обід або вечерю з простих та доступних продуктів, якими можна нагодувати всю сім’ю — макарони, просочені молочно-яєчною заливкою, присипані сиром та запечені у духовці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
183 ккал
Запіканка з макаронів з сосисками та сиром

Запіканка з макаронів з сосисками та сиром / © Credits

Макарони використовуйте твердих сортів, а сосиски візьміть ваші улюблені.

Інгредієнти

макарони
200 г
сосиски
3-4 шт.
сир твердий
100 г
яйця
2 шт.
молоко
10 мл
олія
перець чорний мелений
сіль

  1. Макарони відваріть до напівготовності, щоб вони були зовні м'якими, але трохи твердими всередині. Відкиньте на друшляк.

  2. Сосиски наріжте на кружальця.

  3. Сир натріть на велику тертку.

  4. Для заливки в мисці з'єднайте молоко, яйця, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.

  5. Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї рівномірним шаром макарони, потім сосиски, макарони, що залишилися, залийте заливкою, посипте сиром і накрийте фольгою.

  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Вийміть із духовки і дайте постояти 5-10 хвилин.

Поради:

  • Готову страву за бажанням прикрасьте зеленню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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