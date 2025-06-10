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Запіканка з макаронів із сосисками та сиром: рецепт вечері нашвидкуруч
Приготуйте обід або вечерю з простих та доступних продуктів, якими можна нагодувати всю сім’ю — макарони, просочені молочно-яєчною заливкою, присипані сиром та запечені у духовці.
Макарони використовуйте твердих сортів, а сосиски візьміть ваші улюблені.
Інгредієнти
- макарони
- 200 г
- сосиски
- 3-4 шт.
- сир твердий
- 100 г
- яйця
- 2 шт.
- молоко
- 10 мл
- олія
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- перець чорний мелений
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- сіль
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Макарони відваріть до напівготовності, щоб вони були зовні м'якими, але трохи твердими всередині. Відкиньте на друшляк.
Сосиски наріжте на кружальця.
Сир натріть на велику тертку.
Для заливки в мисці з'єднайте молоко, яйця, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.
Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї рівномірним шаром макарони, потім сосиски, макарони, що залишилися, залийте заливкою, посипте сиром і накрийте фольгою.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин. Вийміть із духовки і дайте постояти 5-10 хвилин.
Поради:
Готову страву за бажанням прикрасьте зеленню.