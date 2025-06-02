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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Запіканка з молодої капусти з сиром: корисний сезонний рецепт

Смачний і простий спосіб приготувати як легкий перекус або вечерю запіканку з молодої капусти і сиру.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
118 ккал
Запіканка з молодої капусти з сиром

Запіканка з молодої капусти з сиром / © Credits

Страва виходить ніжною і соковитою. Подайте зі сметаною або з улюбленим соусом.

Інгредієнти

капуста білокачанна (молода)
700 г
яйця курячі
3 шт.
олія
сир «Моцарела»
200 г
сметана
200 г
зелень (зелена цибуля, кріп)
перець чорний мелений
сіль

Капусту дрібно наріжте соломкою, додайте сіль і злегка помніть руками.

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

Сир натріть на велику тертку.

У мисці з'єднайте капусту, зелень, сметану, яйця, половину натертого сиру, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.

Форму для запікання змастіть олією, викладіть в неї капустяну масу, рівномірно розподіліть і посипте сиром, що залишився.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Розріжте на порції та подайте до столу.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

  • Сметану – будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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