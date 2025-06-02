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Запіканка з молодої капусти з сиром: корисний сезонний рецепт
Смачний і простий спосіб приготувати як легкий перекус або вечерю запіканку з молодої капусти і сиру.
Страва виходить ніжною і соковитою. Подайте зі сметаною або з улюбленим соусом.
Інгредієнти
- капуста білокачанна (молода)
- 700 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- олія
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- сир «Моцарела»
- 200 г
- сметана
- 200 г
- зелень (зелена цибуля, кріп)
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- перець чорний мелений
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- сіль
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Капусту дрібно наріжте соломкою, додайте сіль і злегка помніть руками.
Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Сир натріть на велику тертку.
У мисці з'єднайте капусту, зелень, сметану, яйця, половину натертого сиру, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть в неї капустяну масу, рівномірно розподіліть і посипте сиром, що залишився.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Розріжте на порції та подайте до столу.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
Сметану – будь-якої жирності.