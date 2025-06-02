Запіканка з молодої капусти з сиром: корисний сезонний рецепт

Запіканка з молодої капусти з сиром / © Credits

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Страва виходить ніжною і соковитою. Подайте зі сметаною або з улюбленим соусом.

Інгредієнти капуста білокачанна (молода) 700 г яйця курячі 3 шт. олія сир «Моцарела» 200 г сметана 200 г зелень (зелена цибуля, кріп) перець чорний мелений сіль

Капусту дрібно наріжте соломкою, додайте сіль і злегка помніть руками.

Зелень промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

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Сир натріть на велику тертку.

У мисці з'єднайте капусту, зелень, сметану, яйця, половину натертого сиру, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.

Форму для запікання змастіть олією, викладіть в неї капустяну масу, рівномірно розподіліть і посипте сиром, що залишився.

Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Розріжте на порції та подайте до столу.

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Поради:

Сир використовуйте будь-який.

Сметану – будь-якої жирності.