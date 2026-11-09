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Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук: рецепт ідеального сніданку
Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук, без борошна та манної крупи — це ідеальний, корисний сніданок.
Десерт виходить смачним як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- сир
- 400 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- вівсяні пластівці (для тривалого приготування)
- 140 г
- молоко
- 150 мл
- цукор
- 1–2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- яблука
- 2 шт. (великі)
Очистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками.
У миску викладіть сир, додайте яйця, цукор, сіль, влийте молоко та збийте занурювальним блендером до однорідної маси.
Додайте вівсяні пластівці, розпушувач, ванільний цукор, перемішайте і залиште на 15–20 хвилин, потім додайте яблука та ще раз перемішайте.
Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто і розрівняйте лопаткою.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення золотистої скоринки. Дайте трохи охолонути та вийміть із форми.
Поради:
Сир та молоко можна використовувати будь-якої жирності.