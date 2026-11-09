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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук: рецепт ідеального сніданку

Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук, без борошна та манної крупи — це ідеальний, корисний сніданок.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
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Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук

Запіканка з вівсяних пластівців, сиру та яблук / © Credits

Десерт виходить смачним як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

сир
400 г
курячі яйця
3 шт.
вівсяні пластівці (для тривалого приготування)
140 г
молоко
150 мл
цукор
1–2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
яблука
2 шт. (великі)

  1. Очистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками.

  2. У миску викладіть сир, додайте яйця, цукор, сіль, влийте молоко та збийте занурювальним блендером до однорідної маси.

  3. Додайте вівсяні пластівці, розпушувач, ванільний цукор, перемішайте і залиште на 15–20 хвилин, потім додайте яблука та ще раз перемішайте.

  4. Форму для запікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто і розрівняйте лопаткою.

  5. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення золотистої скоринки. Дайте трохи охолонути та вийміть із форми.

Поради:

  • Сир та молоко можна використовувати будь-якої жирності.

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