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Запіканка зі шпинатом: цікавий рецепт нашвидкуруч

Запіканка зі шпинатом: цікавий рецепт нашвидкуруч

Запіканка зі шпинатом / Фото: Associated Press

Запіканка зі шпинатом – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та смачно приготувати щось незвичайне. Ніжна текстура, насичений аромат і поєднання корисних інгредієнтів зроблять її вашим улюбленим рецептом. 

На сторінці anayemektar1fi розповіли про рецепт шпинатної запіканки, який легко повторити вдома. 

Інгредієнти

Свіжий шпинат  
500 г
Яйця
3 шт.
Цибуля
1 шт.
Натуральний йогурт
200 г
Борошно  
150 г
Рослинна олія 
Сир
180 г
Розпушувач
15 г
Сіль
Приправа чилі

Приготування

  1. Ретельно промийте листя під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Потім наріжте його дрібними шматочками.
  2. Цибулю також очистьте та наріжте якомога дрібніше.
  3. У великій мисці збийте яйця до утворення легкої піни. 
  4. Додайте до яєць йогурт і олію, добре перемішайте вінчиком або міксером.
  5. У суміш поступово введіть подрібнений сир, розпушувач, сіль, чилі та борошно. Перемішайте, доки маса не стане однорідною.
  6. До отриманої суміші додайте підготовлений шпинат і цибулю. Ще раз ретельно все перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
  7. Змастіть форму для запікання рослинною олією, щоб уникнути прилипання.
  8. Вилийте шпинатне тісто у форму, розрівняйте верх ложкою чи лопаткою.
  9. Розігрійте духовку до 200°C (режим верхнього та нижнього нагріву). Випікайте запіканку 45 хвилин.
  10. Після закінчення цього часу дістаньте форму з духовки та посипте верх запіканки тертим сиром.
  11. Поверніть у духовку ще на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився та утворив апетитну золотисту скоринку.

Перед подачею дайте запіканці трохи охолонути – її текстура стане щільнішою, а нарізані шматочки матимуть акуратніший вигляд. Подавати її можна з овочевим салатом, соусом на основі натурального йогурту чи просто так.

Спробуйте цей рецепт на вихідних або потіште своїх близьких смачною вечерею. Запіканка зі шпинатом – це проста, корисна та водночас вишукана страва, яка стане родзинкою вашого столу. 

Смачного!

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