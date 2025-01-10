Запіканка зі шпинатом: цікавий рецепт нашвидкуруч

Запіканка зі шпинатом – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та смачно приготувати щось незвичайне. Ніжна текстура, насичений аромат і поєднання корисних інгредієнтів зроблять її вашим улюбленим рецептом.

На сторінці anayemektar1fi розповіли про рецепт шпинатної запіканки, який легко повторити вдома.

Інгредієнти Свіжий шпинат 500 г Яйця 3 шт. Цибуля 1 шт. Натуральний йогурт 200 г Борошно 150 г Рослинна олія Сир 180 г Розпушувач 15 г Сіль Приправа чилі

Приготування

Ретельно промийте листя під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Потім наріжте його дрібними шматочками. Цибулю також очистьте та наріжте якомога дрібніше. У великій мисці збийте яйця до утворення легкої піни. Додайте до яєць йогурт і олію, добре перемішайте вінчиком або міксером. У суміш поступово введіть подрібнений сир, розпушувач, сіль, чилі та борошно. Перемішайте, доки маса не стане однорідною. До отриманої суміші додайте підготовлений шпинат і цибулю. Ще раз ретельно все перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Змастіть форму для запікання рослинною олією, щоб уникнути прилипання. Вилийте шпинатне тісто у форму, розрівняйте верх ложкою чи лопаткою. Розігрійте духовку до 200°C (режим верхнього та нижнього нагріву). Випікайте запіканку 45 хвилин. Після закінчення цього часу дістаньте форму з духовки та посипте верх запіканки тертим сиром. Поверніть у духовку ще на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився та утворив апетитну золотисту скоринку.

Перед подачею дайте запіканці трохи охолонути – її текстура стане щільнішою, а нарізані шматочки матимуть акуратніший вигляд. Подавати її можна з овочевим салатом, соусом на основі натурального йогурту чи просто так.

Спробуйте цей рецепт на вихідних або потіште своїх близьких смачною вечерею. Запіканка зі шпинатом – це проста, корисна та водночас вишукана страва, яка стане родзинкою вашого столу.

Смачного!

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