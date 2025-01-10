Запіканка зі шпинатом: цікавий рецепт нашвидкуруч

Запіканка зі шпинатом – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та смачно приготувати щось незвичайне. Ніжна текстура, насичений аромат і поєднання корисних інгредієнтів зроблять її вашим улюбленим рецептом.
На сторінці anayemektar1fi розповіли про рецепт шпинатної запіканки, який легко повторити вдома.
Інгредієнти
- Свіжий шпинат
- 500 г
- Яйця
- 3 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Натуральний йогурт
- 200 г
- Борошно
- 150 г
- Рослинна олія
- Сир
- 180 г
- Розпушувач
- 15 г
- Сіль
- Приправа чилі
Приготування
- Ретельно промийте листя під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Потім наріжте його дрібними шматочками.
- Цибулю також очистьте та наріжте якомога дрібніше.
- У великій мисці збийте яйця до утворення легкої піни.
- Додайте до яєць йогурт і олію, добре перемішайте вінчиком або міксером.
- У суміш поступово введіть подрібнений сир, розпушувач, сіль, чилі та борошно. Перемішайте, доки маса не стане однорідною.
- До отриманої суміші додайте підготовлений шпинат і цибулю. Ще раз ретельно все перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Змастіть форму для запікання рослинною олією, щоб уникнути прилипання.
- Вилийте шпинатне тісто у форму, розрівняйте верх ложкою чи лопаткою.
- Розігрійте духовку до 200°C (режим верхнього та нижнього нагріву). Випікайте запіканку 45 хвилин.
- Після закінчення цього часу дістаньте форму з духовки та посипте верх запіканки тертим сиром.
- Поверніть у духовку ще на 10–15 хвилин, щоб сир розплавився та утворив апетитну золотисту скоринку.
Перед подачею дайте запіканці трохи охолонути – її текстура стане щільнішою, а нарізані шматочки матимуть акуратніший вигляд. Подавати її можна з овочевим салатом, соусом на основі натурального йогурту чи просто так.
Спробуйте цей рецепт на вихідних або потіште своїх близьких смачною вечерею. Запіканка зі шпинатом – це проста, корисна та водночас вишукана страва, яка стане родзинкою вашого столу.
Смачного!
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