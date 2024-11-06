Засипана капуста зі шкварками: цікавий рецепт із західної України

Це неймовірно смачна та ароматна страва, яку готували на заході Україні протягом багатьох століть. Колись її подавали на великі свята та існує навіть думка, що капуста зі шкварками була однією з улюблених страв Івана Франка.
На сторінці lanas_diet показали, як приготувати цю страву з квашеною капустою, хоча авторка відео наголосила, що варіантів приготування цієї страви є дуже багато. Дехто готує зі свіжою капустою 50/50 із квашеною.
Інгредієнти
- Квашена капуста
- 1 кг
- Пшоно
- 200 г
- Велика цибулина
- Яйця
- 1 шт.
- Молоко
- 200 мл
- Борошно
- 60 г
- Сметана
- 200-300 г
- Сіль
- Перець
- Підчеревина
- 500 г
Приготування:
- Квашену капусту залийте водою та поставте варитися десь на годину.
- Пшоно добре промийте, поки вода не стане прозорою.
- Висипте зверху капусти, яка вже трохи проварилася, розрівняйте та накрийте кришкою.
- Підчеревину поріжте так, як вам захочеться та які шкварки полюбляєте. У авторки вони були досить великі, бо так вони виходять соковитіші. Обсмажте мʼясо на пательні до золотистої скоринки.
- Поки смажаться шкварки, приготуйте заливку. Яйце змішайте з борошном, молоком та сметаною. Ретельно змішайте до однорідності та щоб не було грудочок.
- Цибулю наріжте кубиком, як тільки шкварки набудуть золотистого відтінку, приберіть їх і на тій же пательні обсмажте цибулю.
- Цибулю висипте зверху пшона, залийте заливку та добре все перемішайте.
- Проварюємо все разом хвилин пʼять і подавайте до столу, виклавши шкварки зверху страви.
Поради:
- Якщо у вас капуста дуже кисла, то варто її залишити на ніч відмокнути у холодній воді.
- Якщо капуста свіжа, наріжте її, залийте водою та поставте варитись приблизно на годину.
Смачного!
@lanas_diet Засипана капуста - готували у вас? Це неймовірно смачно і ароматно! Колись без цієї страви на Західній Україні не обходилось жодне весілля! А ще кажуть, що це улюблена страва Івана Франка. ✔️ Квашена капуста - 1 кг Варіантів цієї страви є дуже багато, зустрічала, що готують свіжу капусту навпіл з квашеною, дехто квашеної до свіжої додає лиш жменьку. Якщо у вас готують подібну страву, але у іншому варіанті - буду вдячна, якщо поділитеся в коментарях У мене повністю квашена. Якщо у вас капуста дуже кисла, то варто її залишити на ніч відмокнути у холодній воді. Капусту промиваємо, заливаємо водою і ставимо варитись приблизно на годину. ✔️ Пшоно - 200 г ✔️ Велика цибулина або кілька менших ✔️ Яйце ✔️ Молоко - 200 мл ✔️ Борошно - 60 г ✔️ Сметана - 200-300 г (давайте за смаком) ✔️ Сіль, перець за смаком ✔️ Підчеревина - 500 г Ольга Франко, невістка Івана Франка, у своїй книзі пише, що що важливіший гість у домі - то більше має бути шкварок Тому, раджу підчеревини взяти побільше. Пшоно добре промиваємо, поки вода не стане прозорою. Висипаємо поверх капусти, яка уже провалилась, розрівнюємо і накриваємо кришкою. Підчеревину ріжемо як вам захочеться, як любите дрібні шкварочки - ріжте дрібно, у мене шматки як горобці і це дуже соковито Обсмажуємо її на сковороді до золотистої скоринки . Поки смажиться, готуємо заливку. Яйце змішуємо з борошном, молоком та сметаною. Вирішуємо до однорідності. Цибулю подрібнюємо кубиком, як тільки шкварки набудуть золотистого відтінку, прибираємо їх і на тій же сковороді обсмажуємо цибулю. Цибулю висипаємо поверх готового пшона, заливаємо заливку і добре все перемішуємо. Проварюємо все разом хвилин 5 і подаємо, виклавши шкварки поверх страви. Смачного! Як вам рецепт? Приготуєте? Для мене це виявилось неочікувано смачно! Тому і вам раджу Обовʼязково поділіться враженнями #капустарецепт #тушкованакапуста #засипанакапуста #квашенакапуста ♬ оригінальний звук - lanas_diet
Цей рецепт допоможе вам відчути автентичний смак стародавньої страви прямо на вашій кухні. Вона проста в приготуванні, але її смак не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів.
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