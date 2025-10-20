Засолені цвітна капуста та морква: рецепт хрумкої закуски

Засолені цвітна капуста / © Credits

Коли креативний директор кулінарного напряму Алік Мкртчян поділився у сторіз рецептом своєї фірмової засоленої цвітної капусти, він навряд чи очікував, що його Instagram вибухне повідомленнями. Тож, на численні прохання, він зробив пост із детальним рецепт простої, швидкої та неймовірно смачної закуски, яка стане зіркою будь-якого столу.

Інгредієнти вода 3 л сіль 3 ст. л цукор 3 ст. л оцет 9% 100 мл лавровий лист 3 шт. духмяний перець горошком чорний перець горошком часник 1 головка червоний чилі 1 стручок цвітна капуста морква

Приготування

У великій каструлі закип’ятіть 3 л води, додайте сіль, цукор, лавровий лист і перець. Варіть 2–3 хв, потім влийте оцет і зніміть із вогню. Цвітну капусту розберіть на середні суцвіття, моркву наріжте. Додайте подрібнений часник і чилі. Укладіть овочі у банку чи велику скляну ємність і залийте гарячим, але не киплячим розсолом. Залиште банку просто на кухні за кімнатної температури на 3 дні. Потім зберігайте в холодильнику.

Через три дні овочі набувають приємної кислинки, аромат спецій розкривається, а капуста залишається ідеально хрумкою.

Ця закуска чудово пасує до м’яса, риби, картоплі, а також до келиха сухого вина чи келиха крафтового пива. А головне, вона має фантастичний вигляд: біла капуста, яскрава морква та червоний чилі створюють колоритну осінню палітру, яку хочеться сфотографувати, а потім зʼїсти.

Порада

Не бійтеся грати з ароматами, можна додати зерна гірчиці, кілька гілочок кропу чи трохи куркуми для золотистого кольору.

Спробуйте приготувати це домашнє засолювання та, ймовірно, ви теж отримаєте десятки повідомлень із проханням поділитися рецептом.