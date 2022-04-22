Заварна сирна паска за сімейним рецептом

Паска за цим рецептом виходить м'якою, ніжною і дуже смачною.

Шеф-кухар доставки домашньої їжі "Люди і Котлети" — Андрій Гейзер — поділився простим сімейним рецептом заварної сирної паски.

Інгредієнти:

сир — 1,5 кг

вершкове масло — 0,3 кг

сметана — 0,2 кг

курячі яйця — 5 шт.

цукор — 0,4 кг

родзинки — 100 г

курага — 100 г

ванільний цукор — 10 г

Приготування:

1. Для початку заллємо гарячою водою сухофрукти на 15-20 хвилин, щоб вони стали м'якими. Курагу нарізати дрібними кубиками і відставити вбік.

2. Протираємо сир через сито. Складаємо в каструлю з товстим дном, додаємо яйця, цукор, вершкове масло і сметану.

3. Дерев'яною лопаткою ретельно все перемішуємо і ставимо на плиту на середній вогонь. Доводимо до кипіння нашу суміш, безперервно помішуючи.

4. Знявши з вогню, даємо охолонути. Потім додаємо курагу і родзинки. Добре перемішуємо і викладаємо сирну масу до нашої форми для паски.

5. Форму застилає марлею без складок.

6. Зверху прикриваємо марлею і ставимо вантаж на 12 годин! Таким чином зайва рідина стече, а паска вбере всі смаки і аромати.

7. На наступний день переверніть паску на тарілку і, потягнувши за марлю, зніміть форму. Згори можна прикрасити цукатами, тертим шоколадом або горіхами.

Більше рецептів пасхальної випічки шукайте в розділі "Кухня".