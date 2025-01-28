Заварні пиріжки: простий рецепт смачної випічки

Домашні заварні пиріжки — це справжня насолода для всієї родини. Вони виходять м’якими, апетитними, з чудовою скоринкою, а їхнє приготування займає мінімум часу.
Секрет у заварному дріжджовому тісті, яке не потребує довгого очікування, щоб піднятися. Рецепт зі сторінки mamanata.food — ідеальне поєднання простоти та смаку. За пів години ви зможете насолоджуватися горою ароматних пиріжків.
Інгредієнти
- Молоко
- 250 мл
- Сіль
- Цукор
- Дріжджі
- 25 г
- Олія
- 3 ст.л
- Борошно
- 750 г
- Окріп
- 250 мл
- Олія
Начинка
Для начинки можна використовувати різноманітні варіанти, але класикою залишається картопля з цибулею, вершковим маслом та сметаною. Вона робить пиріжки особливо соковитими та ароматними.
Приготування
- У велику миску налийте тепле молоко. Додайте мокрі дріжджі (або сухі, якщо використовуєте їх), сіль та цукор. Ретельно розмішайте, щоб дріжджі повністю розчинилися.
- Просійте 750 г борошна, щоб воно стало повітряним. Поступово додавайте борошно до молочно-дріжджової суміші, не забувайте перемішувати ложкою.
- Окремо закип'ятіть 250 мл води. Швидко влийте окріп у тісто, одночасно замішуйте його ложкою. Не хвилюйтеся, якщо спочатку тісто буде липким.
- Після охолодження тіста до комфортної температури починайте замішувати його руками. Додайте 3 ст.л олії та вимішуйте, доки тісто не стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук. Присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто.
- Розкачайте тісто у вигляді ковбаски. Наріжте його на рівні шматочки. Кожен шматочок розкачайте у круглу основу для пиріжка.
- На середину кожного кола викладайте начинку — картопляне пюре з підсмаженою цибулькою, вершковим маслом і сметаною. Загорніть краї, формуючи акуратні пиріжки.
- Розігрійте велику сковороду з достатньою кількістю олії. Смажте пиріжки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Поради:
- Щоб пиріжки довше залишалися свіжими, накрийте їх чистим рушником після смаження.
- Начинку можна варіювати: додайте тушковану капусту, гриби чи м'ясо для різноманіття смаків.
- Якщо ви не хочете смажити пиріжки, їх можна запекти у духовці за температури 180°C до рум'яної скоринки.
Цей простий рецепт може стати улюбленим у вашій родині. Заварні дріжджові пиріжки чудово підходять як для сніданку, так і для швидкого перекусу.
Ми також писали про те, як приготувати біляші з м’ясом.
Читайте також:
- Пухкі смажені пиріжки: рецепт з бездріжджовим тістом
- Смажені пиріжки з мʼясом: рецепт від Савви Лібкіна
- Солоні пиріжки з листкового тіста: простий рецепт турецької випічки