Заварні пиріжки: простий рецепт смачної випічки

Домашні заварні пиріжки — це справжня насолода для всієї родини. Вони виходять м’якими, апетитними, з чудовою скоринкою, а їхнє приготування займає мінімум часу.

Секрет у заварному дріжджовому тісті, яке не потребує довгого очікування, щоб піднятися. Рецепт зі сторінки mamanata.food — ідеальне поєднання простоти та смаку. За пів години ви зможете насолоджуватися горою ароматних пиріжків.

Інгредієнти Молоко 250 мл Сіль Цукор Дріжджі 25 г Олія 3 ст.л Борошно 750 г Окріп 250 мл Олія

Начинка

Для начинки можна використовувати різноманітні варіанти, але класикою залишається картопля з цибулею, вершковим маслом та сметаною. Вона робить пиріжки особливо соковитими та ароматними.

Приготування

У велику миску налийте тепле молоко. Додайте мокрі дріжджі (або сухі, якщо використовуєте їх), сіль та цукор. Ретельно розмішайте, щоб дріжджі повністю розчинилися. Просійте 750 г борошна, щоб воно стало повітряним. Поступово додавайте борошно до молочно-дріжджової суміші, не забувайте перемішувати ложкою. Окремо закип'ятіть 250 мл води. Швидко влийте окріп у тісто, одночасно замішуйте його ложкою. Не хвилюйтеся, якщо спочатку тісто буде липким. Після охолодження тіста до комфортної температури починайте замішувати його руками. Додайте 3 ст.л олії та вимішуйте, доки тісто не стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук. Присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто. Розкачайте тісто у вигляді ковбаски. Наріжте його на рівні шматочки. Кожен шматочок розкачайте у круглу основу для пиріжка. На середину кожного кола викладайте начинку — картопляне пюре з підсмаженою цибулькою, вершковим маслом і сметаною. Загорніть краї, формуючи акуратні пиріжки. Розігрійте велику сковороду з достатньою кількістю олії. Смажте пиріжки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Поради:

Щоб пиріжки довше залишалися свіжими, накрийте їх чистим рушником після смаження.

Начинку можна варіювати: додайте тушковану капусту, гриби чи м'ясо для різноманіття смаків.

Якщо ви не хочете смажити пиріжки, їх можна запекти у духовці за температури 180°C до рум'яної скоринки.

Цей простий рецепт може стати улюбленим у вашій родині. Заварні дріжджові пиріжки чудово підходять як для сніданку, так і для швидкого перекусу.

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