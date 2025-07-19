Завиванці з бананом і корицею: рецепт ароматної випічки

Завиванці з бананом і корицею / © Credits

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Усього кілька простих інгредієнтів і у вашій оселі вже панує аромат затишку, тепла та щастя. Рецептом цієї апетитної страви поділилася блогерка katarina_cooks.

Це поєднання — справжня класика. Банан у випічці набуває карамельної м’якості, а кориця додає тепла, прянощів і апетитного аромату. Разом вони створюють начинку, яка ідеально балансує між солодким, фруктовим і пряним. А використання листкового бездріжджового тіста робить процес приготування простим і швидким — тож ці завиванці цілком можуть стати вашим улюбленим рецептом «на швидку руку».

Інгредієнти Листкове бездріжджове тісто 500 г Стиглі банани 4 шт. Молоко 2 ст. л Кориця Цукор 1–2 ст. л Лимонний сік Борошно

Приготування

Дістаньте тісто з холодильника, або розморозьте, якщо воно було замороженим, дайте йому «відпочити» 10–15 хв за кімнатної температури. Присипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто до товщини приблизно 3–4 мм. Наріжте на прямокутники чи квадрати бажаного розміру. Банани очистьте та наріжте тонкими кружальцями. Щоб вони не потемніли, скропіть їх лимонним соком (половини лимона буде достатньо). На один бік кожного шматочка тіста викладіть скибочки банану. Посипте їх дрібкою цукру та кориці. Накрийте другою половинкою тіста чи загорніть у рулет, злегка притиснувши краї виделкою. Викладіть слойки на застелене пергаментом деко. Змастіть кожен виріб молоком за допомогою пензлика — це додасть красивого глянцю. Посипте зверху залишками цукру чи навіть трішки ванільного. Випікайте у розігрітій до 180–200°C духовці протягом 15–20 хв до рум’яного кольору.

Поради

Тісто краще використовувати охолоджене, а не переморожене, адже воно краще підіймається.

Якщо хочете карамельну начинку, перед випіканням полийте банани невеликою кількістю меду чи розтопленого вершкового масла.

Для вишуканості посипте готові слойки цукровою пудрою чи полийте глазур’ю (наприклад, з цукрової пудри та лимонного соку).

Можна додати трохи волоських горіхів, мигдалю чи шоколаду до начинки.

Цей рецепт справжній рятівник, коли хочеться чогось швидкого, ароматного та домашнього, але немає часу на складну випічку. Ідеальні як для буднього дня, так і для вихідного сніданку в ліжку. Беріть на замітку, зберігайте собі та обов’язково приготуйте хоча б раз.

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