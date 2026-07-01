Збите полуничне масло: рецепт солодкого намащення

Збите полуничне масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Цей рецепт — про просту розкіш, мінімум інгредієнтів, максимум смаку та текстура, яка буквально тане на гарячих кашах, панкейках або свіжих тостах. А якщо зменшити кількість цукру, ягідне масло стає ідеальним доповненням до м’ясних стейків. Фудблогерка Valeriia Veligura розповіла про рецепт, який легко повторити вдома, але який точно має такий вигляд, ніби його подавали б у затишному європейському кафе.

Інгредієнти полуниця чи інші ягоди 150 г цукор 10–20 г цедра ½ лимона лимонний сік 1 ч. л сіль дрібка вершкове масло 200 г

Збите полуничне масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

Спочатку ягоди змішують із цукром, лимонною цедрою та лимонним соком. Отриману масу товчуть і варять на середньому вогні близько 5 хв, після чого дають їй повністю охолонути. Окремо м’яке вершкове масло збивають до пишності, воно має стати світлішим і збільшитися в об’ємі. Далі до нього додають ягідну масу, дрібку солі та ще раз збивають до абсолютно однорідної, кремової текстури.

У результаті отримуєте повітряне, ароматне збите масло з яскравим ягідним акцентом, яке хочеться їсти ложкою ще до подавання.

Збите ягідне масло — це той випадок, коли простота працює на 100%. Воно однаково добре смакує у солодких і солоних поєднаннях, легко адаптується під настрій та завжди додає стравам відчуття «особливого моменту».

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